Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыИспания. Примера 2025/2026

Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов в «Реале» за один год

вчера, 09:01

Французский форвард Килиан Мбаппе повторил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов в составе испанского «Реала» за один календарный год.

Мбаппе отличился в домашнем матче чемпионата Испании с «Севильей» (2:0). Французский нападающий забил 59-й гол в 2025 году. Роналду достиг такого же показателя в 2013 году.

20 декабря Мбаппе исполнилось 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе с 2018 по 2024 год выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

До конца 2025 года «Реал» больше не проведет ни одного матча.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов установил рекорд турниров ФИФА
17 декабря
Салах побил рекорд Руни в АПЛ
13 декабря
Ямаль обошел Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов
10 декабря
Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории
02 декабря
ОфициальноКордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»
30 ноября
Кордоба повторил рекорд Смолова по голам в составе «Краснодара»
26 ноября
Сортировать
Все комментарии
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 23:11
Рон заплакал
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:13
Ну я не употребляю наше-ваше)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:42
Похожие года у футболистов, голов много, но толку то от них. Набили ста у тупо оба
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:03
А Барселона уже не Ваша?)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:00
Приветствую! Нашим не знаю, но Барселоне никогда легко не было!))
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:33
Но человек слишком засиделся во Франции. Стоило ли ради местных рекордов мариноваться в лиге 1. Хотя мне всегда казалось, что Ибра рекордсмен ПСЖ
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 15:59
Приветствую!!!
Вашим сегодня будет очень сложно.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 15:40
Всё правильно, Дружище, всё верно!!!!!!!
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:28
Вы абсолютно правы: Мбаппе в Реале не «ворвался», а выстрадал своё место. Его интеграция была долгой и болезненной — почти полгода неопределённости, экспериментов и внутреннего напряжения. Анчелотти реально мучился с поиском баланса: куда поставить Килиана, как совместить его с Вини, Беллингемом, Родриго, не разрушив командную химию. Критика была жёсткой и зачастую несправедливой. Французу припоминали всё: отсутствие мгновенного эффекта, «не тот Мбаппе», разговоры о раздевалке и эго, давление из-за статуса и зарплаты, параллельно — судебные тяжбы и медийный шум, который висел над ним как гиря.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:27
Рекорды не вечны
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 14:34
До рекорда Месси не хватило 32 гола.
112910415
112910415
вчера в 13:59
рекорды падают быстро ...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:01
все рекорды Роналду падают уже при жизни. все рекорды Месси - вечны
Vilar
Vilar
вчера в 11:31
Надо срочно перенести одну игру для Реала с января на декабрь, в связи резким ухудшением погоды в Мадриде в январе))) и всем будет счастье.
Capral
Capral
вчера в 10:45, ред.
Ruperrt!
Ты даже не знаешь, что Мбаппе не быстро вписался, а мучительно вливался в Реал!!! Полгода, Анчи мучился с ним, пока сделал из него социального футболиста!!! Ты даже не знаешь, какая критика была к французу, как, сам он переживал, плюс- судебные тяжбы!!!
Сколько раз тебе говорить- не пиши, если не владеешь вопросом!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
prtq8f662ggz
prtq8f662ggz
вчера в 10:14
Мбаппе звезда номер один на сегодняшний день, стабильно всегда выступает,для этого Реал его и пригласил
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:12
Мбаппе повторяет рекорд Роналду уже в первом календарном году в «Реале», и это многое говорит. 59 голов — это не просто цифра, это уровень абсолютной суперзвезды, к которому в Мадриде всегда относились очень строго. И сравнение именно с Криштиану здесь максимально символичное: другого ориентира у «Реала» просто нет.

Самое впечатляющее — насколько быстро Мбаппе вписался. Обычно даже топ-футболистам нужно время: давление, ожидания, «Бернабеу», постоянные сравнения. А тут ощущение, что он вообще не чувствует груза — играет так, будто всю жизнь был в белой футболке. Голы разного плана, решающие моменты, хладнокровие — всё на месте.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:09
Киля далеко не "черепашьий" набрал ход...
Drosmo
Drosmo
вчера в 10:03
Ну, Мбаппе можно только поздравить с таким достижением. Не хватило всего лишь одного гола, чтобы стать единоличным рекордсменом, но и повторить такой рекорд - это дорогого стоит. Плюс, нужно отдать должное французу, он всего лишь второй сезон в команде, и уже такой результат. И это в нестабильной, кризисной команде, которую шатает как тополь на ветру уже второй сезон.

Главное, чтобы теперь Мбаппе на этом не останавливался, а и дальше продолжал в том же духе. Потому что, как ни печально это признавать, но нынешний Реал стал полностью черепахозависим. Так что успехов, и ещё больше забитых голов Килиану.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:46
Хорош, но на клубном уровне пока очень отстаёт от своего кумира.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 