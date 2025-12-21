Кафанов пожелал Сафонову скорейшего восстановления

1766298328

вчера, 09:25

Тренер вратарей сборной России пожелал голкиперу французского «Пари Сен-Жермен» скорейшего восстановления после перелома руки.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого «Фламенго».

«Восстановление займет от трех до четырех недель, потому что любой перелом — это минимум три недели для того, чтобы кость начала срастаться, неважно, в каком месте это произошло, — сказал Кафанов. — Хочу пожелать Матвею от тренерского штаба сборной и от всех болельщиков скорейшего восстановления и возвращения в строй».