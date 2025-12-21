Top.Mail.Ru
Кафанов пожелал Сафонову скорейшего восстановления

вчера, 09:25

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пожелал голкиперу французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову скорейшего восстановления после перелома руки.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого «Фламенго».

«Восстановление займет от трех до четырех недель, потому что любой перелом — это минимум три недели для того, чтобы кость начала срастаться, неважно, в каком месте это произошло, — сказал Кафанов. — Хочу пожелать Матвею от тренерского штаба сборной и от всех болельщиков скорейшего восстановления и возвращения в строй».

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Все комментарии
Савелий Первый
Савелий Первый
вчера в 20:19
ЖК?))) Не удивлён. Критику вы не воспринимаете. Жадные, мелочные, глупые рук0ж0пы)))
Пошли вы на уй с этим недосайтом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:21
Ну а о ком из РПЛовских вратарей говорить Кафанову так же возвышенно, как и о Сафонове ? О стареющем и теряющим вратарскую хватку Акинфееве из ЦСКА ? О спартаковском дауне ?

Сафонов уже зарекомендовал себя в сборной - за Матвеем блистательный отбор команды на ЧМ 2022. Остальные же пока - тёмные лошадки.

Имхо. Пока лишь только Акгацев может наряду с Матвеем достойно стоять в раме нац. команды.
lotsman
lotsman
вчера в 12:14
Опять пишут о переломе руки. Ну не возможно с ПЕРЕЛОМОМ, когда любое движение вызывает смещение костей и адскую боль, отбивать сильный удар мяча.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:16, ред.
Кафанов у нас тренер вратарей в сборной я так понимаю. но он постоянно говорит только лишь об одно Сафонове. Учитывая нынешние реалии это может негативно сказаться на качестве игры за сборную других её вратарей. Тренеру бы поддерживать в своей вотчине здоровую конкуренцию, а он в адвокаты к Сафонову заделался и облизывает его вдоль и поперёк во всеуслышание. Как по мне Кафанов тоже как Неймар просто хайпует за чужой счёт, прилип как банный лист к чужому успеху и делает всё чтобы народ подумал что он тоже тут причём. Чтобы все обратили внимание что он же тренер и его вклад есть, сказать же нельзя об этом напрямую, страшно что осуждать начнут, вот и приходится сознанием общественности манипулировать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:10
Играть серию пенальти с переломом руки, отбить четыре удара и принести команде трофей — это не просто профессионализм, это характер топ-уровня. Вот за такие моменты и любят футбол: когда человек выходит за пределы возможного и играет не из-за контракта или статуса, а за команду и результат.

Очень правильно сказал Кафанов про восстановление — здоровье сейчас важнее всего. Да, болельщикам хочется видеть Сафонова в воротах как можно скорее, особенно после того, что он показал, но лучше дать руке нормально зажить, чем рисковать карьерой. Тем более он уже всем всё доказал: и тренеру, и партнерам, и скептикам.
shlomo
shlomo
вчера в 09:47
Присоединяюсь к пожеланию.... скорейшего выздоровления и нужно отвоевывать свое место в основе....
Гость
