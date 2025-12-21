Кафанов пожелал Сафонову скорейшего восстановления

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пожелал голкиперу французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову скорейшего восстановления после перелома руки.
В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого «Фламенго».
«Восстановление займет от трех до четырех недель, потому что любой перелом — это минимум три недели для того, чтобы кость начала срастаться, неважно, в каком месте это произошло, — сказал Кафанов. — Хочу пожелать Матвею от тренерского штаба сборной и от всех болельщиков скорейшего восстановления и возвращения в строй».
26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Сафонов уже зарекомендовал себя в сборной - за Матвеем блистательный отбор команды на ЧМ 2022. Остальные же пока - тёмные лошадки.
Имхо. Пока лишь только Акгацев может наряду с Матвеем достойно стоять в раме нац. команды.
Очень правильно сказал Кафанов про восстановление — здоровье сейчас важнее всего. Да, болельщикам хочется видеть Сафонова в воротах как можно скорее, особенно после того, что он показал, но лучше дать руке нормально зажить, чем рисковать карьерой. Тем более он уже всем всё доказал: и тренеру, и партнерам, и скептикам.
