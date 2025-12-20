1766254930

вчера, 21:22

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарной игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» ( ПСЖ ) , отразившего четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка.

«Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!», — сказал Песков в беседе с журналистами. Он отметил, что команда гордится Сафоновым. «Правильно делает», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.