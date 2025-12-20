Top.Mail.Ru
Судьи предвзято относятся к «Локомотиву» на Играх будущего — Фахретдинов

вчера, 19:08

Некоторые судьи на турнире по фиджитал-футболу на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего) предвзято относятся к российскому «Локомотиву». Об этом заявил киберспортсмен «Локомотива» Роберт Фахретдинов.

В субботу «Локомотив» обыграл «Грэнни Смит» из Боснии и Герцеговины со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал. По ходу футбольного матча боснийский игрок нанес игроку российской команды Владимиру Гончарову удар кулаком в лицо, но получил только желтую карточку.

«Мы сегодня выиграли, поэтому это не оправдание, но здесь некоторые судейские бригады очень предвзято относятся к нам. Нас хватают за футболки — судья отдает мяч им, грубые фолы — ни карточек, ничего. За удар по Володе — это прямая красная карточка. Хотя мы от соперника ожидали такого, они этим славятся, пытаются вывести, устрашить», — сказал Фахретдинов.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проводятся в 11 дисциплинах.

Источник: itar-tass.com
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:48
Возможно судьи сами не до конца разобрались в всех правилах этой фиджитал - дисциплины...)))
Гость
