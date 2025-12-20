Судьи предвзято относятся к «Локомотиву» на Играх будущего — Фахретдинов

1766246889

вчера, 19:08

Некоторые судьи на турнире по фиджитал-футболу на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего) предвзято относятся к российскому «Локомотиву». Об этом заявил киберспортсмен «Локомотива» Роберт Фахретдинов.

В субботу «Локомотив» обыграл «Грэнни Смит» из Боснии и Герцеговины со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал. По ходу футбольного матча боснийский игрок нанес игроку российской команды Владимиру Гончарову удар кулаком в лицо, но получил только желтую карточку.

«Мы сегодня выиграли, поэтому это не оправдание, но здесь некоторые судейские бригады очень предвзято относятся к нам. Нас хватают за футболки — судья отдает мяч им, грубые фолы — ни карточек, ничего. За удар по Володе — это прямая красная карточка. Хотя мы от соперника ожидали такого, они этим славятся, пытаются вывести, устрашить», — сказал Фахретдинов.