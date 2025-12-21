Виктор Гусев указал на недостатки в работе молодых комментаторов

1766298019

вчера, 09:20

Молодые футбольные комментаторы демонстрируют высокий уровень информированности и глубокие знания игры, но испытывают трудности с использованием русского языка. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор .

«Но я очень высоко ставлю нынешнее поколение. Они хорошо информированы и имеют возможность узнать зарубежный футбол, знают тактические расстановки. Потому что, скажем, Николаю Николаевичу Озерову простили бы незнание схем игры — там главное было гнать наших вперед. „Такой хоккей нам не нужен“ — он был в этом прекрасен. Но чтобы он объяснял нашу схему игры, а тем более зарубежной команды, такого не было. Сейчас зритель нынешнему комментатору это не простит. Поэтому они хорошо разбираются в футболе», — сказал Гусев.

«У меня, конечно, есть претензии к их русскому языку. Сейчас приходит молодой парень, даже с журфака, и приносит текст для озвучки. И ты видишь, что там, там нет запятых. Или они поставлены неправильно. „Не/ни“, слитно или раздельно — все перепутано. Я спрашиваю: „Ну как же так?“ Он говорит: „А какая разница? Я для себя написал. Я же буду озвучивать“. Понятно, но какое-то самоуважение должно быть, отвечаю, кто-то увидит этот текст, как я сейчас увидел. То есть совершенно другой уровень образования. Но, может быть, это и нормально. Может, общество к этому и придет, что необязательно писать все грамотно», — добавил он.