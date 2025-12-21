Виктор Гусев указал на недостатки в работе молодых комментаторов

Молодые футбольные комментаторы демонстрируют высокий уровень информированности и глубокие знания игры, но испытывают трудности с использованием русского языка. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.
«Но я очень высоко ставлю нынешнее поколение. Они хорошо информированы и имеют возможность узнать зарубежный футбол, знают тактические расстановки. Потому что, скажем, Николаю Николаевичу Озерову простили бы незнание схем игры — там главное было гнать наших вперед. „Такой хоккей нам не нужен“ — он был в этом прекрасен. Но чтобы он объяснял нашу схему игры, а тем более зарубежной команды, такого не было. Сейчас зритель нынешнему комментатору это не простит. Поэтому они хорошо разбираются в футболе», — сказал Гусев.
«У меня, конечно, есть претензии к их русскому языку. Сейчас приходит молодой парень, даже с журфака, и приносит текст для озвучки. И ты видишь, что там, там нет запятых. Или они поставлены неправильно. „Не/ни“, слитно или раздельно — все перепутано. Я спрашиваю: „Ну как же так?“ Он говорит: „А какая разница? Я для себя написал. Я же буду озвучивать“. Понятно, но какое-то самоуважение должно быть, отвечаю, кто-то увидит этот текст, как я сейчас увидел. То есть совершенно другой уровень образования. Но, может быть, это и нормально. Может, общество к этому и придет, что необязательно писать все грамотно», — добавил он.
Раньше, советские комментаторы получали информацию из непосредственно своих знаний, многочисленных поездок на разные мировые и европейские форумы. А сейчас заходи в интернет и получай всё, что душе угодно! И что- это более ценно?! Ничего подобного!
Что касается Гусева, то ему лучше бы помолчать, в противном случае напомню ему, его конфликт с В.Перетуриным... А сам, Гусев, ещё недорос до Н.Н.Озерова- ни спортивными знаниями, ни человеческой этикой...
Раньше, советские комментаторы получали информацию из непосредственно своих знаний, многочисленных поездок на разные мировые и европейские форумы. А сейчас заходи в интернет и получай всё, что душе угодно! И что- это более ценно?! Ничего подобного!
Что касается Гусева, то ему лучше бы помолчать, в противном случае напомню ему, его конфликт с В.Перетуриным... А сам, Гусев, ещё недорос до Н.Н.Озерова- ни спортивными знаниями, ни человеческой этикой...
Причём визжат не только во время опасного момента или гола, но даже там где опасным моментом даже не пахнет.
Ну, а то, что они говорят во время репортажей это отдельный разговор.
Несут полную хрень, на поле происходит одно, они вещают совсем другое.
Ещё бывают матчи... к примеру играют Акрон-Ростов, а комментаторы весь матч про Спартак болтают. Или откровенно болеют за одну из команд, преимущественно за Спартак.
Считаю это неприемлемо для профессионалов.
Комментатор должен быть нейтрален во внутреннем чемпионате и болет только в случае если играет сборная и наши клубы в международных матчах.
Ещё одна ошибка комментаторов, они из-за своих личных симпатии делают сразу оценку действиям судьи, обвиняя его в ошибках и предвзятости, но в большинстве случаях посмотрев повторы нелепо пытаются оправдаться. Но зерно в голову болельщиков они уже посеяли.
Это не комментаторы, это болельщики добравшиеся до микрофона.
Причём визжат не только во время опасного момента или гола, но даже там где опасным моментом даже не пахнет.
Ну, а то, что они говорят во время репортажей это отдельный разговор.
Несут полную хрень, на поле происходит одно, они вещают совсем другое.
Ещё бывают матчи... к примеру играют Акрон-Ростов, а комментаторы весь матч про Спартак болтают. Или откровенно болеют за одну из команд, преимущественно за Спартак.
Считаю это неприемлемо для профессионалов.
Комментатор должен быть нейтрален во внутреннем чемпионате и болет только в случае если играет сборная и наши клубы в международных матчах.
Ещё одна ошибка комментаторов, они из-за своих личных симпатии делают сразу оценку действиям судьи, обвиняя его в ошибках и предвзятости, но в большинстве случаях посмотрев повторы нелепо пытаются оправдаться. Но зерно в голову болельщиков они уже посеяли.
Это не комментаторы, это болельщики добравшиеся до микрофона.