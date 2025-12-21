Top.Mail.Ru
Виктор Гусев указал на недостатки в работе молодых комментаторов

вчера, 09:20

Молодые футбольные комментаторы демонстрируют высокий уровень информированности и глубокие знания игры, но испытывают трудности с использованием русского языка. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

«Но я очень высоко ставлю нынешнее поколение. Они хорошо информированы и имеют возможность узнать зарубежный футбол, знают тактические расстановки. Потому что, скажем, Николаю Николаевичу Озерову простили бы незнание схем игры — там главное было гнать наших вперед. „Такой хоккей нам не нужен“ — он был в этом прекрасен. Но чтобы он объяснял нашу схему игры, а тем более зарубежной команды, такого не было. Сейчас зритель нынешнему комментатору это не простит. Поэтому они хорошо разбираются в футболе», — сказал Гусев.

«У меня, конечно, есть претензии к их русскому языку. Сейчас приходит молодой парень, даже с журфака, и приносит текст для озвучки. И ты видишь, что там, там нет запятых. Или они поставлены неправильно. „Не/ни“, слитно или раздельно — все перепутано. Я спрашиваю: „Ну как же так?“ Он говорит: „А какая разница? Я для себя написал. Я же буду озвучивать“. Понятно, но какое-то самоуважение должно быть, отвечаю, кто-то увидит этот текст, как я сейчас увидел. То есть совершенно другой уровень образования. Но, может быть, это и нормально. Может, общество к этому и придет, что необязательно писать все грамотно», — добавил он.

cska1948
cska1948
вчера в 15:46
А сам-то Гусев гусь ещё тот! Это же надо было догадаться приглашать себе в помошники на матчи с участием Спартака бывших игроков Спартака. Никогда не забуду, как он и Н. Писарев в ДВА горла болели за Спартак во время игры против ЦСКА. А когда был удалён Акинфеев и ЦСКА остался в меньшинстве, Писарев, словно забыв, что он в данный момент комментатор, еле слышно проговорил: «Ну когда же побеждать, если не сейчас?». Кстати, Спартак тогда, даже играя целый тайм в большинстве, так и не смог победить. Матч закончился вничью.
Генрих Карлович
Генрих Карлович
вчера в 15:05
Если обобщить все на писаное , то нет достойных комментаторов... Жаль , что хозяева Газмяса , это не видят
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:23
Дело вкуса.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:15
Сам факт голешника со штрафного - редкость, граничащая с фантастикой.
Поэтому тут не до изысков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Я особо не вникал, Вить. Сам канал - SportCast.online
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:08
Признаться, не знаю такого канала, потому что смотрю на DAZN, но охотно тебе верю и вполне допускаю подобную тупость и глупость. А кстати, что за канал- откуда вещает?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:03, ред.
Ну и ещё один немаловажный факт. Нет самодостоинства у нынешнего поколения людей, добравшихся до микрофона. В подтверждении слов, приведу пример дикости и маразма из вчерашнего матча Ньюкасл - Челси.
Итак перерыв между таймами..., комментатор в студии, на канале Спорткаст, получает смс от зрителя, смысл которого в том, что он (комментатор) полный дегенерат, раз не видит примитивного футбола в исполнении Касла и тупо нахваливает "сорок". Всё это, заметь, зачитывается вслух в прямом эфире! И что ты думаешь было дальше ? Комментатор, как ни в чем не бывало, благодарит за смс и поясняет мол, да я такой, - мне нравится боевой настрой Касла и задор ребят, которые мчаться в атаку и типа ловят там за хвост удачу...

Ты представляешь до чего опустились ?! Эти обезьяны готовы напоказ измазаться в де**ме, лишь бы поднять контент ресурса.
В каких пробирках их выращивают ??!!
112910415
112910415
вчера в 13:57
внутренняя культура утрачена, совсем !
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:47
Полностью согласен, подтверждаю и подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:43
Посмотрел я гол Челси со штрафного. Ну, как тебе сказать, я видел и получше. Во-первых, мяч пробит, примерно с 25 метров- это очень большое расстояние для штрафного. Да, классный удар, с подкруткой, в нижний угол, но, думаю, вратарь должен брать такие мячи. Хотя, смотрелось неплохо, надо признать.

Да, спасибо за респект, только, объединять не стоило. В следующий раз- прошу учесть...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:40
Знаешь в чём разница между поколением Перетурина и новомодными, пустоголовыми мальчиками, по типу Нобеля Арустамяна ?
Старики читали книжки (художественную литературу, философские труды), и кроме всего прочего, знали Теорию Футбола, поэтому имели способность к размышлениям и анализу.
va8s25b8u8ph
va8s25b8u8ph
вчера в 13:35
Гусев сам от Нахручевых недалеко ушел.
lobsterdam
lobsterdam ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 13:34
Был уверен, что кто-то вспомнит! С языка сняли!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
Байкалу, Капралу и Морфеусу - респект.
Хотел сам кое-что написать, но почитал людей и понял, что это лишнее...
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:18
Всему своё время...
Зачем мне их (особенно это касается когда в эфире два комментатора) "информативность", зачастую непонятно чем привязанная к происходящему на поле, когда есть желание посмотреть игру и получить мнение или пояснения по происходящему в матче.
Иногда возникает ощущение, что парни засели в комментаторской кабине, для выяснения своей эрудиции в области футбола.
Нам такой хоккей не нужен))
Vilar
Vilar
вчера в 12:02
Так и хочется сказать: "Боже мой, кто открыл рот!!" Ведь с него началось смотрение футбола без звука. Если прокрутить его комментирование игр, он сам уберёт звук.
А жизнь не стоит на месте, уверен, ИИ скоро комментаторов заменит и голос будет Левитана: без всякой потусторонней болтовни и воплей малообразованных выскочек, с идиотскими вопросами во время игры и после, к тренерам и игрокам.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:23
А что, у нас Гусев теперь мэтр? С какой стати он оценивает деятельность других?
Capral
Capral ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 11:22
Сильно!!!!!!!)))))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:12
Почему-то нынешнее племя "комментаторов" решило, что главный критерий успеха в их работе визг.
Причём визжат не только во время опасного момента или гола, но даже там где опасным моментом даже не пахнет.
Ну, а то, что они говорят во время репортажей это отдельный разговор.
Несут полную хрень, на поле происходит одно, они вещают совсем другое.
Ещё бывают матчи... к примеру играют Акрон-Ростов, а комментаторы весь матч про Спартак болтают. Или откровенно болеют за одну из команд, преимущественно за Спартак.
Считаю это неприемлемо для профессионалов.
Комментатор должен быть нейтрален во внутреннем чемпионате и болет только в случае если играет сборная и наши клубы в международных матчах.
Ещё одна ошибка комментаторов, они из-за своих личных симпатии делают сразу оценку действиям судьи, обвиняя его в ошибках и предвзятости, но в большинстве случаях посмотрев повторы нелепо пытаются оправдаться. Но зерно в голову болельщиков они уже посеяли.
Это не комментаторы, это болельщики добравшиеся до микрофона.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:05, ред.
У меня другая претензия, претензия рождённая после честности и непредвзятости комментария Васи Уткина. Достали они сглаживать углы и не замечать очевидных вещей. Я матчи Спартака в основном смотрю. И вот когда всем уже очевидно что дела плохи, что Спартак играет кошмарно, что тренер никаких идей не привносит и команда только деградирует эти не могут сказать как есть. Такая вещь как критический взгляд полностью отсутствует. Критиковать на Матч ТВ наверное может только Ловчев. Остальные постоянно сглаживают углы и умалчивают до последнего о проблемах.
Инсаров
Инсаров
вчера в 11:03
Смешные высказывания комментаторов...
"И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает в ворота". "Это серьёзная травма не только для человека, но и футболиста". "Не успела закончиться 33 минута, как началась 34". "Армейцы играют в синих трусах с красными рукавами". "Динамовцы сегодня в синей форме, а армейцы на своей половине".
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 10:53, ред.
Помню, было время, когда Гусев коментил матчи Сборной на Первом. И Сборная постоянно влетала. Как только его меняли, то мы выигрывали. И родилась примета, что он приносит неудачу команде) Эх, как же время быстро летит....
Сп62
Сп62
вчера в 10:45, ред.
Поддержу Гусева потому, что сам частенько выключаю при трасляции матчей звук. Навязывание своего видения игры раздражает. Можно подумать, что любители футбола, видят игру в первый раз.
particular
particular
вчера в 10:18
Сюда же можно добавить предвзятость в ряде случаев, излишний выпендрёж какими-то деталями и незакрывающийся рот, даже тогда, когда лучше помолчать...
Capral
Capral
вчера в 10:13
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 10:09
    Гусев во многом прав, и это чувствуется, когда смотришь трансляции. Молодые комментаторы действительно стали умнее в плане футбола — тактики знают, прессинг отличают от позиционной обороны, могут по ходу матча объяснить, зачем тренер перестроился и почему крайний защитник ушёл выше. Раньше такого не было, и это плюс, тут не поспоришь.

    Но вот с языком беда, и она реально режет слух. Когда слышишь в эфире кривые обороты, повторы одних и тех же слов, какие-то англицизмы без необходимости или просто корявые фразы — ощущение, будто смотришь не федеральный матч, а стрим в интернете. Иногда ловишь себя на мысли, что ты понимаешь футбол не хуже комментатора, а вот говорить он почему-то не умеет.
    Capral
    Capral ответ Берт75 (раскрыть)
    вчера в 10:04
    Скажу проще- откровенно тупые.
    Берт75
    Берт75
    вчера в 10:00, ред.
    Я нынешних комментаторов не слушаю, бесят они меня, самолюбование зашкаливает, некоторые откровенно глупые.
    Capral
    Capral
    вчера в 09:52, ред.
    У советских комментаторов не было таких возможностей как у нынешних, не было интернета, не было таких ресурсов. Но зато была культура общения и Уважение к слушателям. А что толку, что дешёвый пижон Генич неплохо разбирается в футболе, надо признать, но при этом по жлобски и нескромно ведёт репортаж. Или кому нужны психические визги Черданцева?

    Раньше, советские комментаторы получали информацию из непосредственно своих знаний, многочисленных поездок на разные мировые и европейские форумы. А сейчас заходи в интернет и получай всё, что душе угодно! И что- это более ценно?! Ничего подобного!

    Что касается Гусева, то ему лучше бы помолчать, в противном случае напомню ему, его конфликт с В.Перетуриным... А сам, Гусев, ещё недорос до Н.Н.Озерова- ни спортивными знаниями, ни человеческой этикой...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 09:51
    Вывод... безбашенная молодежь, да и плохо их учат на журфаке....:))))
