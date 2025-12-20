Top.Mail.Ru
Кафанов рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки

вчера, 19:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого бразильским «Фламенго» в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде.

«Матвей получил травму в момент, когда парировал третий пробитый пенальти. После победы в финале Межконтинентального кубка он находится в очень хорошем психологическом состоянии, оно не может быть плохим после такого матча. Конечно, в такой момент хочется играть все больше, но, если учитывать, что сейчас у ПСЖ будет двухнедельный перерыв и есть время на восстановление, можно сказать, что это не самый плохой период, чтобы залечить травму», — сказал Кафанов. Как сообщила пресс-служба ПСЖ, Сафонов пропустит три-четыре недели.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:49
Любят они при делах быть.
Генрих Карлович
Генрих Карлович
сегодня в 01:15
ну да , он прямо за воротами стоял..
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:39, ред.
Сафонова приняли в клуб Япа Стама.
К Чеху, Сильве, Тотти и Сиссе.
ABir
ABir
вчера в 21:34
То есть четвертый пенальти Сафонов отражал уже со сломанной рукой.
SAINTS
SAINTS
вчера в 21:28
Здоровья Моте!
Sergo81
Sergo81 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:10
Матвей повредил левую руку и последний прыжок тоже был в левый угол. На адреналине играл, ещё не особо боль чувствовал. Вот по центру когда взял он сначала готовился в лево прыгать, но решил по удару реагировать. Видно было, как дёрнулся.
particular
particular
вчера в 20:25
Пожалуй, уже достаточно...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:06, ред.
Это так по адвокатски, вот теперь Соул Гудман занят своим делом. Главное так детально осведомлён о делах клиента, прям в мельчайших подробностях, иногда думаю может они родственники или живут вместе? Ну кстати как я и предполагал 4й прыжок в другой угол оказался вынужденной мерой, а не холодным расчётом. Значит не играть Моте в покер.
