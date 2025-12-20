Кафанов рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки

1766249765

вчера, 19:56

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого бразильским «Фламенго» в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России .

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде.

«Матвей получил травму в момент, когда парировал третий пробитый пенальти. После победы в финале Межконтинентального кубка он находится в очень хорошем психологическом состоянии, оно не может быть плохим после такого матча. Конечно, в такой момент хочется играть все больше, но, если учитывать, что сейчас у ПСЖ будет двухнедельный перерыв и есть время на восстановление, можно сказать, что это не самый плохой период, чтобы залечить травму», — сказал Кафанов. Как сообщила пресс-служба ПСЖ , Сафонов пропустит три-четыре недели.