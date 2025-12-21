Top.Mail.Ru
Кержаков привел текст письма ФИФА об авторстве гола в матче с немцами

вчера, 12:35

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков в своем Telegram-канале привел отрывок из письма Международной федерации футбола (ФИФА) об авторстве второго гола российской сборной в товарищеском матче с командой Германии 8 июня 2005 года (2:2).

"По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 2 декабря в переводе на русский: «Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — написал Кержаков.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии, который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. В случае если РФС признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он будет делить первое место с Артемом Дзюбой.

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что Кержаков действительно обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола, однако отметил, что организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений в протоколе. 19 марта 2025 года сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На данный момент на счету Кержакова 30 голов.

Кержакову 43 года, он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Кержаков выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В «Севилье» он выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы), Кубок и Суперкубок Испании.

9z96nf553gad
9z96nf553gad
вчера в 17:09
Мнение Кондакова мало кого интересует.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:43
"В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей," - "Да ну нафиг в РФС чиновникам некогда - они как раз там все заняты организацией этих самых товарищеских игр"...)))
112910415
112910415
вчера в 14:27
Артём этого не переживёт ! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:55
А многочисленные это сколько?
Nenash
Nenash
вчера в 13:47
Ну вот и определились кто зачинщик обращения. Кержакову надо ещё вспомнить, может какие-то голы волосами на него перепишут Хоть столетней давности.. Хе.. 💁😄
shlomo
shlomo
вчера в 12:43
Ну и какой вывод по этому сообщению.... кто в итоге будет решать и какое решение будет принято.... непонятно.
Гость
