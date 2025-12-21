Кержаков привел текст письма ФИФА об авторстве гола в матче с немцами

1766309750

вчера, 12:35

Бывший нападающий сборной России по футболу в своем Telegram-канале привел отрывок из письма Международной федерации футбола ( ФИФА ) об авторстве второго гола российской сборной в товарищеском матче с командой Германии 8 июня 2005 года (2:2).

"По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 2 декабря в переводе на русский: «Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз ( РФС ) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — написал Кержаков.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии, который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. В случае если РФС признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он будет делить первое место с Артемом Дзюбой.

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что Кержаков действительно обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола, однако отметил, что организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений в протоколе. 19 марта 2025 года сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На данный момент на счету Кержакова 30 голов.