В Поморье 23 школы получат оборудование и экипировку для футбола

вчера, 16:21

Оборудование и экипировку для игры в футбол получат 23 школы в Поморье в рамках проекта Российского футбольного союза и Минпросвещения РФ . Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«23 школы Поморья получат новое спортивное оборудование и инвентарь в рамках проекта Российского футбольного союза и Минпросвещения РФ „Футбол в школе“. Отбирали школы по активности учащихся, наличию футбольных секций и регулярности школьных соревнований, а также по позитивной динамике количества занимающихся спортом. Обновление материально-технической базы сделает занятия футболом для наших ребят еще более увлекательными и позволит привлечь больше детей к тренировкам как на уроках, так и в секциях», — сказано в сообщении.

Мячи, тренировочные наборы, экипировку для педагогов и футбольные ворота доставят в учебные заведения в ближайшее время, чтобы использовать уже в следующем году. В будущем обновление инвентаря будет проходить ежегодно, добавил губернатор.