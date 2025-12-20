Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктура

В Поморье 23 школы получат оборудование и экипировку для футбола

вчера, 16:21

Оборудование и экипировку для игры в футбол получат 23 школы в Поморье в рамках проекта Российского футбольного союза и Минпросвещения РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«23 школы Поморья получат новое спортивное оборудование и инвентарь в рамках проекта Российского футбольного союза и Минпросвещения РФ „Футбол в школе“. Отбирали школы по активности учащихся, наличию футбольных секций и регулярности школьных соревнований, а также по позитивной динамике количества занимающихся спортом. Обновление материально-технической базы сделает занятия футболом для наших ребят еще более увлекательными и позволит привлечь больше детей к тренировкам как на уроках, так и в секциях», — сказано в сообщении.

Мячи, тренировочные наборы, экипировку для педагогов и футбольные ворота доставят в учебные заведения в ближайшее время, чтобы использовать уже в следующем году. В будущем обновление инвентаря будет проходить ежегодно, добавил губернатор.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Футбольное поле в Волгограде обновят в 2026 году
19 декабря
Спортпрограммы «Артека» будут проводить на стадионе мирового уровня
19 декабря
Опубликовано видео нового стадиона футбольного клуба «Торпедо»
18 ноября
Монолитные работы завершены на реконструируемом стадионе «Торпедо» в Москве
18 ноября
Обновленный стадион «Торпедо» в Москве откроют в следующем году — Собянин
18 ноября
Новый стадион с футбольным полем построили в Бабаеве за 88,5 млн рублей
17 ноября
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:44
Губернатор собирается самостоятельно курировать развитие футбола?
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:35
...Школа,дети,будующее....а ради чего мы живём?! Одобрям!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:17
Теперь лишь бы польза была, уж что-что, а отчитываться мы умеем хорошо...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:09
Хорошее дело - побольше бы таких...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 