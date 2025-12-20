Top.Mail.Ru
«Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью

вчера, 17:35
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметился Ник Вольтемаде (4', 20'). За гостей забивали Рис Джеймс (49') и Жоао Педро (66').

По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 23 очка (11-е место), у гостей — 29 очков (4-е место).

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 26 декабря, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Челси» проведет следующий матч 27 декабря (соперник — «Астон Вилла»).

Савелий Первый
Савелий Первый
сегодня в 01:05
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 22:34
    В комментарии о матче напишу моё мнение, что я увидел.
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Видел. Щас напишу...
    Grizly88
    Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Вирц голевую отдал
    shur
    shur ответ всё продинамил (раскрыть)
    вчера в 22:04
    ...один из любимых фильмов моих! Кононов, Грибов...!!!
    всё продинамил
    всё продинамил ответ shur (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Да, были времена...
    DERBY COUNTY
    DERBY COUNTY
    вчера в 21:25
    Челси продолжает валтузить!
    shur
    shur ответ всё продинамил (раскрыть)
    вчера в 21:24
    ...так по тому и Начальника Чукотки (бывшего) вспомнил...!!!
    всё продинамил
    всё продинамил ответ shur (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Когда это было... С тех пор так много изменилось....
    shur
    shur ответ всё продинамил (раскрыть)
    вчера в 21:11, ред.
    ...а мне нравилось когда Юрий Валентинович бороздил по левой бровке! Сам так играл (почти!)
    всё продинамил
    всё продинамил ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:58
    Не стОят Абрамовичи Вашего сочувствия! Без всяких шуток...
    112910415
    112910415
    вчера в 20:45
    до чего же не стабильно ...
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 19:39
    Смотрел до счета 2-0, думал всё закончится победой Ньюкасла... Ошибся.
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 19:37
    Всё верно- немецкий футбол и футбольный менталитет не всем подходит. Хочу сегодня посмотреть на Вирца...
    Grizly88
    Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Мертезакер , Подольский, Хаверц, Вернер, скольо их было звезд Бундеслиги которые не заиграли в АПЛ , не знаю немцам больше подходит Серии А или Примьера, но на месте тренеров клубов АПЛ я бы немцев не покупал.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:28
    Жаль конечно! Везде поставил на победу Сорок!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 19:25
    Тот же Озил не полностью раскрылся когда он сдавал Реал его продала сразу
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:05
    Гол со штрафного? Ну я посмотрю, обязательно!!!
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 18:53
    Зато немецкие тренеры неплохо работают...
    Capral
    Capral ответ lazzioll (раскрыть)
    вчера в 18:51
    А Вирц и не должен никого разрывать, его работа- созидать, вести игру, видеть поле и партнеров. Что касается Вольтемаде, то, не знаю, как он играл раньше в Н/К, но сегодня, он сыграл баскетбольного центрового, а в предыдущих своих командах он так не играл. Сегодня ЦЗ Челси сыграл безобразно в 1-м тайме, любой навес легко читался, но непонятно почему доходил до адресата. Видимо, во 2-м тайме перестроились и игра поменялась...
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 18:45
    Вообще немцы в АПЛ слабо играют
    lazzioll
    lazzioll ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:23
    по сравнению с другими немцами - разрывает))) Вирц - 15 игр 0 голов, Вернер в сумме больше 80 игр в Англии 12 голов. Вольдемате 14 игр 7 голов. это навскидку про немцев в АПЛ
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Приветище, Володя!!!
    Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Типичный примитивный тевтон!!!!!!!!!!!!!!!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:14
    Вольтемаде))
    Capral
    Capral
    вчера в 18:05
    Ruperrt!
    Сколько можно просить- не выкладывать здесь печатные издания!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:03
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 18:03
    Матч получился реально огненным и очень показательным для обеих команд. «Ньюкасл» дома вышел максимально заряженным — первые 20 минут просто смяли «Челси». Вольтемаде — красавец, два гола за такое короткое время. Было ощущение, что «Челси» просто не ожидал такого напора и опять начал матч слишком расслабленно.

    Но при этом надо отдать должное лондонцам — команда не развалилась. Во втором тайме вышли уже совсем другие игроки: больше движения, агрессии, контроля мяча. Ничья, по ощущениям, справедлива. «Ньюкасл» мог и дожимать, особенно если бы реализовал еще пару моментов в первом тайме, но сил не хватило на все 90 минут. «Челси» же опять показывает старую проблему — команда просыпается только после пропущенных мячей. С таким подходом тяжело стабильно брать три очка, особенно против заряженных домашних команд.
    Capral
    Capral ответ lazzioll (раскрыть)
    вчера в 18:02, ред.
    Я не видел 2-й тайм, но по первому- никого он не разрывал. Ему, чтобы забить- надо выложить мяч на голову или на ногу. Также, он и в Штутгарте играл. А Челси страшно безграмотно и провально играл в ЦЗ в 1-м тайме. В целом, немец- очень позиционный и медлительный нападающий, чистый позиционщик. Но в Германии, как в юношеской сборной, так и в Штутгарте, он больше выходил из центра поля, разгонял атаку и часто завершал... Он способный голевой наконечник, но если против него играть жестче и плотнее- он слабоват. В любом случае, на 80млн., он точно не тянет.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:59, ред.
    Металлоконструкции проржавели и просел фундамент...)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:57
    Ньюкасл теряет очки… жаль.
    судья козел.
