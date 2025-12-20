«Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметился Ник Вольтемаде (4', 20'). За гостей забивали Рис Джеймс (49') и Жоао Педро (66').
По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 23 очка (11-е место), у гостей — 29 очков (4-е место).
В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 26 декабря, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Челси» проведет следующий матч 27 декабря (соперник — «Астон Вилла»).
Тоже следует сказать и о защите. Лояльные и толерантные в начале встречи Джеймс и Кукурелья исчерпали запас учтивости и стали играть очень плотно, цепко, практически безошибочно. Кроме одного опасного выпада Касла, где промахнулся Барнс, ничего опасного во 2-м тайме дефы Челси сделать Каслу не дали.
В целом же по логике игры, аристократы могли и выиграть, но слишком перегружали левый фланг, измотав до удушья Гарначо, и выключив из игры правое крыло своей атаки. Поправил бы Мареска баланс у вингеров, Касл бы не выстоял.
P.S. О главном забыл. Витя ты многое пропустил. Сегодня в этой игре был забит гол со штрафного, - теперь следующий ещё 3 месяца в Европе ждать...
