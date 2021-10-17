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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
В Неаполь со своей новой командой летит Иван Юрич, который в прошлом сезоне прихлопнул хозяев с путёвкой в ЛЧ. "Торино" не может пока серьёзно набрать своих оборотов из-за травм, и тренер с руководством это прекрасно понимают. Андреа Белотти всё ещё не совсем в форме, хотя и должен получить минуты после долгожданного окончания простоя. Но ситуация не сильно лучше: отсутствуют Марко Пьяца, Симоне Дзадза, Симоне Верди и Деннис Прат.
Зато у хозяев с этим куда лучше: Лоботка и Мертенс, которых Спаллетти рассматривает в основной обойме, восстановились после травм. Из-за отсутствия многих игроков "Торино" будет сложно дать бой хозяевам, хотя это и попытаются сделать.
В Неаполь со своей новой командой летит Иван Юрич, который в прошлом сезоне прихлопнул хозяев с путёвкой в ЛЧ. "Торино" не может пока серьёзно набрать своих оборотов из-за травм, и тренер с руководством это прекрасно понимают. Андреа Белотти всё ещё не совсем в форме, хотя и должен получить минуты после долгожданного окончания простоя. Но ситуация не сильно лучше: отсутствуют Марко Пьяца, Симоне Дзадза, Симоне Верди и Деннис Прат.
Зато у хозяев с этим куда лучше: Лоботка и Мертенс, которых Спаллетти рассматривает в основной обойме, восстановились после травм. Из-за отсутствия многих игроков "Торино" будет сложно дать бой хозяевам, хотя это и попытаются сделать.