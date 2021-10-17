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Наполи - Торино
Кальяри - Сампдория
Эмполи - Аталанта
Дженоа - Сассуоло
Удинезе - Болонья
Ювентус - Рома

Протокол матча Наполи против Торино

Наполи Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) 1:0 Логотип футбольный клуб Торино (Турин) Торино
Наполи
1 : 0
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 359 - 77.8
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 1.1
Средний возраст: 27.7 - 24.8
Средний рост: 181.4 - 183.5
Легионеров: 8 - 10
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 1 - 0
Торино
Италия. Серия А 2021/2022, 8 тур
Стадион Диего Марадона (Неаполь)
Наполи Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) 1:0 Логотип футбольный клуб Торино (Турин) Торино
90:00
Наполи
Торино
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.668.28
Фонбет 1.40 4.75 7.90
Мелбет 1.35 5.36 9.87
1XBET 1.41 5.15 8.70
BetBoom 1.37 5.05 8.91
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    27' (0:0) Нереализованный пенальти Инсинье Лоренцо (24)
     
    59' Политано Маттео (21) уходит с поля, Лосано Ирвинг (11) вышел на поле
     
    2
    71' Зелински Петр (20) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
    71' Инсинье Лоренцо (24) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
     
    79' Кулибали Калиду (26)
     
    81' (1:0) Осимхен Виктор (9) (Элмас Эльхиф (7))
     
    85' Замбо Ангисса Андре-Франк (99)
     
    89' Лосано Ирвинг (11) уходит с поля, Жуан (5) вышел на поле
     
    8' Мандрагора Роландо (38) уходит с поля, Коне Бен Лассине (25) вышел на поле
     
    37' Родригес Рикардо (13)
     
    56' Линетти Кароль (77)
     
    66' Родригес Рикардо (13) уходит с поля, Буонджорно Алессандро (99) вышел на поле
     
    2
    67' Линетти Кароль (77) уходит с поля, Побега Томмазо (4) вышел на поле
    67' Санабрия Антонио (19) уходит с поля, Белотти Андреа (9) вышел на поле
     
    75' Побега Томмазо (4)
     
    89' Коне Бен Лассине (25) уходит с поля, Варминг Магнус (70) вышел на поле
     
    90+7' Милинкович-Савич Ваня (32)
    Голы
    Осимхен Виктор
    ассистент Элмас Эльхиф     		1:0 81’
    Наказания
    37’ Родригес Рикардо
    56’ Линетти Кароль
    75’ Побега Томмазо
    Кулибали Калиду 79’
    Замбо Ангисса Андре-Франк 85’
    90+7’ Милинкович-Савич Ваня
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    8’ Коне Бен Лассине Мандрагора Роландо
    Лосано Ирвинг Политано Маттео 59’
    66’ Буонджорно Алессандро Родригес Рикардо
    67’ Побега Томмазо Линетти Кароль
    67’ Белотти Андреа Санабрия Антонио
    Мертенс Дрис Зелински Петр 71’
    Элмас Эльхиф Инсинье Лоренцо 71’
    Жуан Лосано Ирвинг 89’
    89’ Варминг Магнус Коне Бен Лассине
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 3
    		6 Фолы 20
    		3 Угловые 4
    		2 Офсайды 3
    		51% Владение мячом 49%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    galem72
    galem72 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 11:11, ред.
    Витя неплохо стартанул: почти в каждом замесе по шарику кладёт.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:47
    Наполи ещё под впечатлением от битвы со Спартаком ...
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 02:03, ред.
    Будет интересно за ним понаблюдать , сейчас он очень похож на восходящую африканскую звезду калибра Дрогба , Это'о , Веа или Мане.
    DEIVID_555
    DEIVID_555 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 00:09
    Учитывая его цену, что заплатил Наполи, а это 70 млн. плюс бонусы на 10 млн., то что он забивает это слёзы.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ DEIVID_555 (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Как раз таки Осимхен очень таки забивной и вытаскивает по сути не первый матч уже в сезоне.
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Zhgoon (раскрыть)
    вчера в 21:09
    Невозможно все матчи разрывать соперников , в одном из ближайших матчей они ещё и очки потеряют. Тоже не верится в их чемпионство , просто потому , что это Наполи. Но вот скамейка , сопоставимая с ихней есть только у Ювентуса и , возможно , Интера и точно нет у Милана и других претендентов на высокие места.
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 20:49
    «Наполи» продолжает побеждать, но тревожная лампочка уже зажглась. Уже не так по-гусарски легко и весело. На скудетто лавки не хватит.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 20:38
    Хочется скудетто Миланцев, но Наполи тоже норм стартанул
    DEIVID_555
    DEIVID_555
    вчера в 19:54
    Инсиньо просто конченный. Три днаря в нападении, незабивной Осимен, прямолинейный Политано, плюс Инсиньо, который на ЕВРО был плох, а в клубе и желания играть нет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен тотал больше (0.5)
    вчера в 18:51
    Единоличный лидер должен одерживать победу. Однако Торино далеко не мальчики для битья. Плюс ещё командам нужно держать в уме еврокубки. Будет упорная борьба с минимум голов. Надеюсь, они будут...
    Gahi
    Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
    вчера в 18:20
    В матче между командами Наполи и Торино главным фаворитом матча является команда хозяев. После того как команда проиграла Спартаку у себя на поле в еврокубке полна желанием реабилитироваться в глазах своих болельщиков, которые готовы всё простить ради победы в Серии А. Прогноз на этот матч победа хозяев. Удачи
    David Young
    David Young
    вчера в 12:06
    Победа Наполи.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.75
    вчера в 10:24
    "Наполи" хотя и идёт на победной серии на старте сезона, не сильно воспринимается пока как претендент на Скудетто. Предыдущий опыт Лучано Спаллетти показывает, что развить успех старта сезона, как правило, ему не удаётся и очки регулярно теряются. Поэтому "лазурные" находятся под большим давлением. К тому же добавились и психологические трудности тренера, который пережил угон автомобиля. Лучано явно не очень спокоен, что показывают его предматчевые интервью. А все ждут осечки "Наполи".

    В Неаполь со своей новой командой летит Иван Юрич, который в прошлом сезоне прихлопнул хозяев с путёвкой в ЛЧ. "Торино" не может пока серьёзно набрать своих оборотов из-за травм, и тренер с руководством это прекрасно понимают. Андреа Белотти всё ещё не совсем в форме, хотя и должен получить минуты после долгожданного окончания простоя. Но ситуация не сильно лучше: отсутствуют Марко Пьяца, Симоне Дзадза, Симоне Верди и Деннис Прат.

    Зато у хозяев с этим куда лучше: Лоботка и Мертенс, которых Спаллетти рассматривает в основной обойме, восстановились после травм. Из-за отсутствия многих игроков "Торино" будет сложно дать бой хозяевам, хотя это и попытаются сделать.
    ДАША Д
    ДАША Д победа хозяев
    15 октября в 10:14
    Наполи сейчас главный фаворит серии А, если хотят бороться за чемпионство терять очки с таким средненьким клубом как Торино никак нельзя. Предполагаю, что победная серия Наполи в этом чемпионате продолжится и дальше.
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