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Торпедо - Ростов
Кубань - Краснодар
Балтика - Химки

Протокол матча КАМАЗ против Урал

КАМАЗ Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
КАМАЗ
1 : 0
завершен
вчера, 18:00
Урал
Россия. Кубок 2021/2022, 4 тур, группа 2
Стадион КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
90:00
КАМАЗ
Урал
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.80 3.16 2.42
1XBET 4.46 3.56 1.74
 
44' Гаглоев Александр (11)
 
54' Аюкин Руслан (7)
 
2
62' Гаглоев Александр (11) уходит с поля, Османов Редван (8) вышел на поле
62' Янушковский Роман (17) уходит с поля, Игнатенко Владислав (15) вышел на поле
 
68' Воронин Евгений (37) уходит с поля, Замалиев Наиль (33) вышел на поле
 
80' Османов Редван (8)
 
2
81' Кириллов Юрий (42) уходит с поля, Абазов Астемир (23) вышел на поле
81' Бевеев Мингиян (22) уходит с поля, Мусаев Тамерлан (9) вышел на поле
 
90' (1:0) Мусаев Тамерлан (9)
 
46' Адамов Арсен (95) уходит с поля, Кулаков Денис (15) вышел на поле
 
56' Мамин Артем (29)
 
2
62' Агеев Михаил (9) уходит с поля, Бикфалви Эрик (10) вышел на поле
62' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Августиняк Рафал (6) вышел на поле
 
67' Ибрахимай Йллдрен (17) уходит с поля, Гаджимурадов Рамазан (11) вышел на поле
 
73' Железнов Юрий (14) уходит с поля, Егорычев Андрей (5) вышел на поле
Голы
Мусаев Тамерлан 1:0 90’
Наказания
Гаглоев Александр 44’
Аюкин Руслан 54’
56’ Мамин Артем
Османов Редван 80’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Кулаков Денис Адамов Арсен
Османов Редван Гаглоев Александр 62’
Игнатенко Владислав Янушковский Роман 62’
62’ Бикфалви Эрик Агеев Михаил
62’ Августиняк Рафал Йовичич Бранко
67’ Гаджимурадов Рамазан Ибрахимай Йллдрен
Замалиев Наиль Воронин Евгений 68’
73’ Егорычев Андрей Железнов Юрий
Абазов Астемир Кириллов Юрий 81’
Мусаев Тамерлан Бевеев Мингиян 81’
Статистика
 3 Предупреждения 1
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:53
как я понял Кубок РПЛ не нужен ...
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:21
грузовики играли
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 22:15
Работа над созданием нового семейства грузовых автомобилей повышенной проходмости велась на Уральском автомобильном заводе в течение многих лет, и к 1985 году появился первый опытный экземпляр модели «Урал-5323» — с бескапотной кабиной от КамАЗа, колесной формулой 8×8 и камазовским дизелем V8 объемом 10,9 литра и мощностью 260 л. с. Автомобиль изначально разрабатывался с прицелом на использование в вооруженных силах.

Мелкосерийное производство «Урала-5323» началось только в 1989 году, причем в очень небольших количествах — из-за нехватки двигателей и технических сложностей с установкой кабин от КамАЗа. В начале 1990-х годов планировалось оснащать автомобиль новым десятицилиндровым двигателем «Урал-745» (лицензионный Magirus-Deutz), выпускаемым на строящемся Кустанайском дизельном заводе, но полноценный запуск моторного производства так и не состоялся.

С 1993 года грузовики семейства «Урал-5323» получили восьмицилиндровые дизели ЯМЗ-238Б (14,9 литра, 300 л. с.) в паре с коробкой передач ЯМЗ, а во второй половине 1990-х годов, после создания совместного предприятия «Ивеко-УралАЗ», на автомобиль начали ставить лицензионную кабину от грузовика Ивеко Турбостар.

Только в 2002 году «Урал-5323» встал на главный конвейер (до этого производство велось стапельным методом). С 2004 года автомобиль оснащается шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-7601.10 объемом 11,1 литра и мощностью 300 л. с.

Автомобили грузоподъемностью 10–15 тонн выпускались в различных модификациях (самосвал, шасси для спецтехники) и в основном использовались в нефте-газовой промышленности. Также на основе этой модели было создано несколько видов армейских машин, в том числе самоходные гаубицы и зенитно-ракетные комплексы.

Гражданские версии модели в настоящее время не выпускаются.

Грузовой автомобиль Урал-532301
ildar_3871
ildar_3871 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 22:05
Это что за китайская машина ? )
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:42
КАМАЗ с победой!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:53
Просто сегодня не день команд РПЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:51
гости
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:51
Красавец! Мой выбор!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 победа гостей
вчера в 01:21
В этой игре я буду делать ставку на то, что ФК Урал одержит волевую победу над Камазом из Набережных Челнов с минимальным счётом и пройдёт дальше по сетке! Удачи командам и без травм!
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