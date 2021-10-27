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Мелкосерийное производство «Урала-5323» началось только в 1989 году, причем в очень небольших количествах — из-за нехватки двигателей и технических сложностей с установкой кабин от КамАЗа. В начале 1990-х годов планировалось оснащать автомобиль новым десятицилиндровым двигателем «Урал-745» (лицензионный Magirus-Deutz), выпускаемым на строящемся Кустанайском дизельном заводе, но полноценный запуск моторного производства так и не состоялся.
С 1993 года грузовики семейства «Урал-5323» получили восьмицилиндровые дизели ЯМЗ-238Б (14,9 литра, 300 л. с.) в паре с коробкой передач ЯМЗ, а во второй половине 1990-х годов, после создания совместного предприятия «Ивеко-УралАЗ», на автомобиль начали ставить лицензионную кабину от грузовика Ивеко Турбостар.
Только в 2002 году «Урал-5323» встал на главный конвейер (до этого производство велось стапельным методом). С 2004 года автомобиль оснащается шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-7601.10 объемом 11,1 литра и мощностью 300 л. с.
Автомобили грузоподъемностью 10–15 тонн выпускались в различных модификациях (самосвал, шасси для спецтехники) и в основном использовались в нефте-газовой промышленности. Также на основе этой модели было создано несколько видов армейских машин, в том числе самоходные гаубицы и зенитно-ракетные комплексы.
Гражданские версии модели в настоящее время не выпускаются.
Грузовой автомобиль Урал-532301
Мелкосерийное производство «Урала-5323» началось только в 1989 году, причем в очень небольших количествах — из-за нехватки двигателей и технических сложностей с установкой кабин от КамАЗа. В начале 1990-х годов планировалось оснащать автомобиль новым десятицилиндровым двигателем «Урал-745» (лицензионный Magirus-Deutz), выпускаемым на строящемся Кустанайском дизельном заводе, но полноценный запуск моторного производства так и не состоялся.
С 1993 года грузовики семейства «Урал-5323» получили восьмицилиндровые дизели ЯМЗ-238Б (14,9 литра, 300 л. с.) в паре с коробкой передач ЯМЗ, а во второй половине 1990-х годов, после создания совместного предприятия «Ивеко-УралАЗ», на автомобиль начали ставить лицензионную кабину от грузовика Ивеко Турбостар.
Только в 2002 году «Урал-5323» встал на главный конвейер (до этого производство велось стапельным методом). С 2004 года автомобиль оснащается шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-7601.10 объемом 11,1 литра и мощностью 300 л. с.
Автомобили грузоподъемностью 10–15 тонн выпускались в различных модификациях (самосвал, шасси для спецтехники) и в основном использовались в нефте-газовой промышленности. Также на основе этой модели было создано несколько видов армейских машин, в том числе самоходные гаубицы и зенитно-ракетные комплексы.
Гражданские версии модели в настоящее время не выпускаются.
Грузовой автомобиль Урал-532301