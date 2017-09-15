Коло Туре вошёл в тренерский штаб «Селтика»

Известный в прошлом защитник Коло Туре примкнул к тренерскому штабу «Селтика». Ивуариец будет помогать наставнику команды Брендану Роджерсу на позиции технического ассистента.

Напомним, что 36-летний Туре в минувшем сезоне выступал за чемпионов Шотландии, но по окончании сезона клуб не стал продлевать контракт с игроком, что вынудило последнего завершить карьеру футболиста.

Ранее мы сообщали о том, что Туре стал помощником главного тренера олимпийской сборной Кот-д'Ивуара.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте