Эквадор уволил главного тренера

Боливийский специалист Густаво Кинтерос решением Федерации футбола Эквадора уволен с поста главного тренера национальной команды из-за плохих результатов. Исполняющим обязанности на оставшихся 2 матча отбора к ЧМ-2018 назначен Хорхе Селико.
Эквадор в последнем матче проиграл перуанцам и за 2 тура до конца отбора команда отстает от зоны стыковых матчей на 4 очка. В последних поединках Эквадор сыграет на выезде с Чили и примет Аргентину.
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Вот жара пойдёт в последних 2-матчах отбора. Кто-то из тройки Чили-Аргентина-Эквадор точно на ЧМ не поедет. Другие тоже в опасности, кроме Бразилии только.
Вот жара пойдёт в последних 2-матчах отбора. Кто-то из тройки Чили-Аргентина-Эквадор точно на ЧМ не поедет. Другие тоже в опасности, кроме Бразилии только.