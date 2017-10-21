«Арсенал» зимой попытается подписать Малкома из «Бордо»

Вингер «Бордо» Малком оказался в сфере интересов лондонского «Арсенала», утверждает источник. Сообщается, что лондонский клуб собирается подписать бразильского игрока, к которому ранее проявляли интерес «Интер» и «Вольфсбург», в зимнее трансферное окно.

В 9 матчах текущего сезона Лиги 1 на счету Малкома 5 голов и 4 результативные передачи. В сентябре 20-летний футболист продлил контракт с «Бордо» до лета 2021 года.

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