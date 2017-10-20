Пасторе интересен «Милану» и «Интеру»

«Милан» и «Интер» зимой могут поспорить за полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, сообщают в Италии.

Парижане в январе намерены расстаться с рядом футболистов, чтобы соответствовать условиям финансового fair play. Попасть под сокращение рискует и Пасторе. Ожидается, что его покупка может обойтись миланским клубам в 30 млн евро.

Контракт 28-летнего аргентинца с ПСЖ рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в Лиге 1 и забил 2 гола.

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