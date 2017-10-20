«Манчестер Сити» зимой предложит 20 млн фунтов за Санчеса

«Манчестер Сити» готов зимой снова попытаться подписать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Действующий контракт чилийца с «канонирами» истекает следующим летом, а новый договор он пока не подписывает. «Сити» готов в январе предложить за Санчеса 20 млн фунтов, хотя в конце августа «горожане», по слухам, давали 60 млн. При этом с января форвард уже сможет самостоятельно вести переговоры с другими клубами и в случае чего предварительно договориться.

В услугах игрока также заинтересован ПСЖ, однако рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола хочет опередить все клубы в борьбе за чилийца.

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