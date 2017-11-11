Болельщики на матче Россия - Аргентина устроили перфоманс

Болельщики сборной России перед началом товарищеского матча против команды Аргентины на центральной трибуне стадиона «Лужники» устроили перфоманс. Зрители развернули баннер с изображением известных спортсменов и литературных героев с подписью «Сокровища нации».

Напомним, что в сегодняшнем товарищеском матче сборных России и Аргентины полузащитник «Спартака» Денис Глушаков догнал Алексея Смертина и Дмитрия Аленичева по количеству проведенных матчей за сборную России.

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