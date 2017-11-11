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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Идет второй тайм, 74’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Идет второй тайм, 74’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Болельщики на матче Россия - Аргентина устроили перфоманс

сегодня, 16:22
РоссияРоссия0 : 0АргентинаАргентинаИдет второй тайм

Болельщики сборной России перед началом товарищеского матча против команды Аргентины на центральной трибуне стадиона «Лужники» устроили перфоманс. Зрители развернули баннер с изображением известных спортсменов и литературных героев с подписью «Сокровища нации».

Напомним, что в сегодняшнем товарищеском матче сборных России и Аргентины полузащитник «Спартака» Денис Глушаков догнал Алексея Смертина и Дмитрия Аленичева по количеству проведенных матчей за сборную России.

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Брулин
сегодня в 16:39
С флагом круто!! А что там на баннере - даже на фотографии не разглядеть
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