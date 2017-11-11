Погребняк: «Болельщики встречали нас повсюду»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился воспоминаниями о чемпионском титуле «Зенита» в Кубке УЕФА 2007/08.



«После возвращения в Петербург мы ехали на автобусе по Невскому, если я не ошибаюсь. Там были толпы людей, которые нас встречали! Ожидали, что будет празднование, а болельщики будут очень эмоциональны на встрече с нами, но чтобы настолько… Даже предположить не могли! Они встречали нас в аэропорту и ждали на „Петровском“. Собрался полный стадион, это непередаваемые эмоции как для игроков, так и для болельщиков и города».



Напомним, что бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, как бы сыграл «Зенит» образца 2007 года против нынешнего состава сине-бело-голубых.

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