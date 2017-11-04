Моуриньо отказался встретиться с фанатами МЮ, недовольными его работой

Болельщики «Манчестер Юнайтед» настаивали на встрече с Жозе Моуриньо. Торсида осталась недовольна критичными словами тренера в свой адрес и в адрес атмосферы на «Олд Траффорд», но португалец наотрез отказывается встречаться:

«Я не могу встреться с... сколько их миллионов? Как я могу встретиться с четвертью планеты? Думаю, что четверть планеты одета в красные цвета „Манчестер Юнайтед“. Не могу я с ними встретиться.

В моих силах заниматься одним делом, за которое я принялся с самого первого дня — сражаться за клуб и отдать ему всё, чем я владею, и поддерживать игроков так, как я могу. И мы действительно сражаемся, много работаем, и только это сейчас в нашей власти. Это единственное, что мы можем обещать».

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