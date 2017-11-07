«Ференцварош» оштрафован из-за поножовщины на стадионе

Федерация футбола Венгрии оштрафовала местный «Ференцварош» на 9 600 евро, а также частично закрыла трибуны домашнего стадиона клуба из-за инцидента, который случился несколько дней назад.

4 ноября состоялся принципиальный матч «Ференцварош» - «Дебрецен» (2:1). Во время игры произошла массовая стычка ультрас, в которой приняли участие порядка 50 человек. В итоге два фаната получили серьезные травмы, включая ножевые ранения и перелом основания черепа.

При этом ультрас стали посещать арену «Ференцвароша», которая открылась в 2014 году, лишь несколько недель назад. До этого они бойкотировали стадион, протестуя против новых мер безопасности, включавших, среди прочего, безопасные турникеты у входа на арену. Затем фанаты достигли компромисса с руководством клуба и бойкот прекратили.

В прошлом году беспорядки на трибунах случились в Англии, на матче «Вест Хэм» - «Уотфорд».

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