Футбольный союз Сербии оштрафован на 160 тысяч швейцарских франков из-за фанатов

Футбольный союз Сербии оштрафован на 160 тысяч швейцарских франков из-за поведения фанатов в матчах отбора к ЧМ-2018 с Грузией (1:0) и Австрией (2:3).

Болельщики использовали пиротехнические средства и дискриминационные баннеры и кричалки. Сербской стороне вынесено также официальное предупреждение от ФИФА.

Также за беспорядки на трибунах были наказаны федерации Аргентины (40 тысяч франков), Боснии и Герцеговины (40), Эстонии (30), Греции (30), Украины (29).

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