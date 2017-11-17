«Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и дортмундской «Боруссией». Напомним, что гостям сегодня не поможет нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который был выведен из состава по дисциплинарным причинам.

«Штутгарт»: Цилер, Бек, Павар, Бадштубер, Инсуа, Гентнер, Баумгартль, Аскасибар, Аколо, Озкан, Гинчек.

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Тольян, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер, Вайгль, Ярмоленко, Кагава, Гетце, Филипп, Шюррле.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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