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Батшуайи жестко отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации

сегодня, 08:24

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи в своем «твиттере» прокомментировал одну из публикаций местного издания, в котором появилась статья о том, что бельгиец является гомосексуалистом.

«Брат, даже твоя мать знает, что это ложь», — написал Батшуайи, обращаясь к автору статьи.

После этого автор публикации извинился.

«Извини, Миши. Мои источники дали ложную информацию, хотя обычно им можно доверять».

Батшуайи выступает за «Челси» с лета 2016 года.

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