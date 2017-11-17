Батшуайи жестко отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи в своем «твиттере» прокомментировал одну из публикаций местного издания, в котором появилась статья о том, что бельгиец является гомосексуалистом.
«Брат, даже твоя мать знает, что это ложь», — написал Батшуайи, обращаясь к автору статьи.
После этого автор публикации извинился.
«Извини, Миши. Мои источники дали ложную информацию, хотя обычно им можно доверять».
Батшуайи выступает за «Челси» с лета 2016 года.
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