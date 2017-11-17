КОНКАКАФ создаёт свою Лигу наций

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о создании Лиги наций.

В турнире будет участвовать 41 команда. Всех участников разделят на три дивизиона по спортивному принципу. Для распределения команд по дивизионам будет проведена серия предварительных матчей, которые начнутся в сентябре 2018 года.

Через Лигу наций КОНКАКАФ будет проводиться отбор на Золотой кубок КОНКАКАФ, а также турнир сформирует рейтинг команд, который будет использоваться для посева при жеребьевке на отборочный турнир чемпионата мира.

Напомним, что Лига наций в ближайшее время появится и в европейском футболе.

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