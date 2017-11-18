Гранквист: «Италия прижимала нас к воротам, было очень тяжело, но мы выстояли»

Капитан «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о прошедших стыковых матчах против национальной команды Италии за выход на ЧМ-2018, а также высказался по поводу предстоящей жеребьёвки группового этапа чемпионата мира:

«Италия была самым сложным вариантом из всех, которые мы могли получить при жеребьёвке в стыковых матчах. Это большая футбольная держава, опытная команда, традиционно одна из сильнейших в мире. Не скрою, мы были расстроены итогами жеребьёвки. Однако в группе мы играли с Францией – ещё более мощной командой на данный момент. Эти игры показали, что мы можем сражаться на равных с соперниками такого уровня и даже побеждать их. Мы понимали, всё в наших силах, нужно просто верить в себя и показать всё, на что мы способны.

Наш план был таков: в первой игре дома ни в коем случае нельзя пропустить, потому что выездной гол давал бы сопернику огромное преимущество, ну и самим забить при возможности. И то, и другое в итоге нам удалось, пусть и не без доли везения. Считаю, дома мы выглядели очень достойно. А во втором матче нам уже надо было сохранить добытый перевес. Попытались сыграть примерно так же, как в первой игре, но не вышло. Италия прижала нас к воротам, было очень тяжело, но мы выстояли.

Насчёт жеребьёвки предпочитаю не загадывать. Как будет, так будет. Знаю, что мы попали в третью корзину, значит, у нас в группе могут оказаться как минимум две очень сильные сборные. В любом случае жду интересных матчей. Для меня, да и большинства наших игроков это будет самый значимый турнир в карьере, и мы постараемся выступить на нём достойно, не ударить в грязь лицом».

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