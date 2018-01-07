«Ювентус» провел МРТ травмы Дибалы

Официальный сайт «Ювентуса» подтвердил информацию, что форвард туринской команды Пауло Дибала во вчерашнем матче 20-го тура Серии А против «Кальяри» получил травму задней поверхности бедра.
«Сегодня утром МРТ выявило у Пауло дистракционное поражение правого бедра. По ранней оценке повреждения могут быть определены как умеренные.
Игрок немедленно начнет реабилитацию. Прогнозы и сроки восстановления будут озвучены позже», - говорится в официальном сообщении.
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