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Иммобиле вырвался в лидеры в гонке за «Золотую бутсу»

сегодня, 12:48

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Отметим рывок форварда «Лацио» Чиро Иммобиле, который за счет покера в позавчерашнем матче чемпионата Италии вырвался на первую строчку списка лучших бомбардиров Европы.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков*;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Лионель Месси («Барселона»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка;

Фалькао («Монако»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Роберт Левандовски («Бавария»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Жонас («Бенфика»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка;

Игор Ангуло («Гурник»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка.

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил Klose_Miro
сегодня в 19:40
Klose_Miro:
Только болельщиков у команд Серии А полно, даже у Фиорентины есть фанаты, чего не скажешь про Ла-Лигу, где все болеют либо за Реал либо за Барсу и 1.5 человека за АТМ. И между прочим, только клубы Серии А, сохранили всех представителей в ЕК, на весну.
раньше , лет 8-10 назад было полно болел Валенсии , особенно когда у этого сайта был форум. они всегда кусались с реаловцами и не только , и их было куда больше чем болел Барсы коих как раз 1,5 человека. по болелам Серии А согласен , огромное большинство были поклонники Интера и Милана , романистов чуток, 2-3 сеньоры древней поклонники а вот Лацио-Киев ветеран тутошний наверное 1 за Лацио и топил но на форуме не виден был
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:33
Салах, а ну ка прибавь обороты!)
Фата лист
Фата лист ответил Lazio-Kiev
сегодня в 19:03
Lazio-Kiev:
Матчи лично видел или читал? Я про организацию игры.
Лион - Аталанта оба матча видел, а Лацио - Ницца не смотрел, там группа была неинтересная, сразу было очевидно, что оба клуба выйдет, а вот вылет Эвертона стал неожиданностью для меня, причем англичане не сливали турнир, а их просто размазали те же французы...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Фата лист
сегодня в 18:29
Фата лист:
И где там с разных планет? Ницца - Лацио по сумме двух матчей 1-4, а Лион - Аталанта 1-2. При чем Лион проиграл матч, который уже ничего не решал, а так в ничью сыграли.
Матчи лично видел или читал? Я про организацию игры.
Фата лист
Фата лист ответил Klose_Miro
сегодня в 18:16
Klose_Miro:
Лацио-Киев ответил уже, я придерживаюсь такого же мнения. То что ПСЖ накупил себе звезд мирового масштаба, еще не делает целый чемпионат ТОП-лигой. А Монако все, закончился.
Во Франции еще до денег ПСЖ всегда был топ-чемпионат. Вспомни постоянные вылеты Реала в 1/8 ЛЧ от Лиона. Четвертьфинал ЛЧ Бордо-Лион был лет 6-7 назад.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:14
Молодчик, Чиро! Он нашел свою команду. Серия А это определенно его чемпионат, а не Бундеслига или Ла Лига! Удачи и отличной игры ему в дальнейшем)
Фата лист
Фата лист ответил Lazio-Kiev
сегодня в 18:14
Lazio-Kiev:
Да видели мы эту Ниццу с Лацио, а Лион с Аталантой. Команды с разных планет!
И где там с разных планет? Ницца - Лацио по сумме двух матчей 1-4, а Лион - Аталанта 1-2. При чем Лион проиграл матч, который уже ничего не решал, а так в ничью сыграли.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил BARCDJIN
сегодня в 16:50
BARCDJIN:
сейчас это аля французский чемпионат..не удивлен...
Только болельщиков у команд Серии А полно, даже у Фиорентины есть фанаты, чего не скажешь про Ла-Лигу, где все болеют либо за Реал либо за Барсу и 1.5 человека за АТМ.
И между прочим, только клубы Серии А, сохранили всех представителей в ЕК, на весну.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Фата лист
сегодня в 16:46
Фата лист:
Я смотрю Лигу 1, хороший чемпионат, конечно на общем фоне выделяется Монако и ПСЖ, но есть так же много крепких команд: Лион, Марсель, Лилль, Ницца...
Лацио-Киев ответил уже, я придерживаюсь такого же мнения.
То что ПСЖ накупил себе звезд мирового масштаба, еще не делает целый чемпионат ТОП-лигой.
А Монако все, закончился.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 16:44
это временное явление
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Zab
сегодня в 16:44
Zab:
Дайте пожалуйста ссылку на старый сайт.
https://www.soccer0010.com/?new_design=0

Держи.
Zab
Zab
сегодня в 16:35
Дайте пожалуйста ссылку на старый сайт.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Фата лист
сегодня в 16:31
Фата лист:
Я смотрю Лигу 1, хороший чемпионат, конечно на общем фоне выделяется Монако и ПСЖ, но есть так же много крепких команд: Лион, Марсель, Лилль, Ницца...
Да видели мы эту Ниццу с Лацио, а Лион с Аталантой. Команды с разных планет!
Фата лист
Фата лист ответил Klose_Miro
сегодня в 16:20
Я смотрю Лигу 1, хороший чемпионат, конечно на общем фоне выделяется Монако и ПСЖ, но есть так же много крепких команд: Лион, Марсель, Лилль, Ницца...
Фата лист
Фата лист ответил Saang
сегодня в 16:16
Ее получит тот, кто больше забьет, Роналду ее уже никак не получит слишком велико отставание, да и Месси в этом сезоне далеко не фаворит.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:07
сейчас это аля французский чемпионат..не удивлен...
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 15:58
Коэффициент в Лиге 1 должен быть значительно меньше. Вообще не знаю людей, интересующихся чемпионатом Франции, почему этот горе турнир относят к Топ - 5 тоже вопрос. Даже если взглянуть в Еврокубковую историю, можно заметить что клубы из Португалии, Нидерландов, Шотландии больше раз завоевывали Европейские турниры, нежели лягушатники.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 15:49
лидерство будет не долгим
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:48
Борьба нак
бебето_71
бебето_71 ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 15:24
BARCELONA-BEST:
А где липовый обладатель 5 ЗМ Роналдус???? Кто нибудь видел его?) аха
он шишунатому и князю голы забивает в одни варота играют мини.чтоб бутсу получить.
бебето_71
бебето_71 ответил Шуnя771
сегодня в 15:22
Шуnя771:
Хто такой автомобилле?)
у папы спроси он тебе подскажет.
бебето_71
бебето_71 ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:21
Jeck Denielse:
Думаю Кавани в итоге возьмёт "бутсу"....... Его ПСЖ более всех выглядет как семикласник в первом "а"......... Забивай в своё удовольствие "Амьенам" и "Дижонам"....благо команда 98% времени атакует. И коэффициент тот же что в Испании,Италии и на острове..........
нет бомж какоша получит бутсу ты не переживай.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 15:06
BARCELONA-BEST:
А где липовый обладатель 5 ЗМ Роналдус???? Кто нибудь видел его?) аха
Из Марокко открытки шлёт)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 15:04
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:54
Думаю Кавани в итоге возьмёт "бутсу".......
Его ПСЖ более всех выглядет как семикласник в первом "а".........
Забивай в своё удовольствие "Амьенам" и "Дижонам"....благо команда 98% времени атакует.
И коэффициент тот же что в Испании,Италии и на острове..........
BagioR
BagioR ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 14:37
Сосет леденец в сторонке. По привычке
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:27
Я надеюсь когда нибудь и наши игроки будут бороться за этот трофей
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:11
В сериале и Сапогов бы за Юве двадцатку положил ,нет больше того чемпионата
mat73
mat73
сегодня в 14:06
А у наших то какой коэффициент? Тоже 1,5 наверное?
YRunner
YRunner
сегодня в 14:04
Тихой сапой как говорят.
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