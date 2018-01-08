Иммобиле вырвался в лидеры в гонке за «Золотую бутсу»

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Отметим рывок форварда «Лацио» Чиро Иммобиле, который за счет покера в позавчерашнем матче чемпионата Италии вырвался на первую строчку списка лучших бомбардиров Европы.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Харри Кейн («Тоттенхэм»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков*;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Лионель Месси («Барселона»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка;
Фалькао («Монако»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Роберт Левандовски («Бавария»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Жонас («Бенфика»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка;
Игор Ангуло («Гурник»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка.
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Кто нибудь видел его?) аха
Кто нибудь видел его?) аха
Немного не в тему.
Пока был в бане(с 1 по 8) провёл рейтинг 4-х футбольных сайтов (посещаемых мною) по критериям:1) число посетителей, 2) дизайн, 3) количество и качество+ удобство работы с информацией.
1 место - СТАРЫЙ SOCCER.
2 - БОМБАРДИР.
3 - FOOTBALLHD.
4 - НОВЫЙ SOCCER.
Это чисто моё мнение, но оно надеюсь близко к истине. Руководство SOCCER создавая НОВЫЙ САЙТ забыло истину - ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕМУ и получилось, ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА хуже.
Не судите строго.
Немного не в тему.
Пока был в бане(с 1 по 8) провёл рейтинг 4-х футбольных сайтов (посещаемых мною) по критериям:1) число посетителей, 2) дизайн, 3) количество и качество+ удобство работы с информацией.
1 место - СТАРЫЙ SOCCER.
2 - БОМБАРДИР.
3 - FOOTBALLHD.
4 - НОВЫЙ SOCCER.
Это чисто моё мнение, но оно надеюсь близко к истине. Руководство SOCCER создавая НОВЫЙ САЙТ забыло истину - ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕМУ и получилось, ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ, ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА хуже.
Не судите строго.