Мирабелли: «Этой зимой „Милан“ останется без покупок на трансферном рынке»

Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли заявил, что в зимнее трансферное окно «россонери» никого не будут покупать.



«Обновление команды - это основополагающий фактор. В эти выходные, например, я буду наблюдать за некоторыми встречами в Германии. Однако я говорю об обновлении, а не о действующем трансферном окне.



Мы никого не будем покупать этой зимой, можете воспринимать это как официальную информацию. Могут быть какие-то изменения в команде, но они будут несущественными».



Ранее сообщалось, что «Милан» нацелился на хавбека «Бока Хуниорс».