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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Игроки «Ромы» убедили Кастана перейти в «Кальяри»

сегодня, 11:12

Защитник «Ромы» Леандро Кастан перешел в «Кальяри» на правах аренды, устав ждать своего шанса в римском клубе. Игрок признался, что решиться на переход ему помогли одноклубники:

«Я очень рад возможности начать с нуля. Отдаю себя в руки тренера, как поступал всегда на протяжении карьеры.

Я буду всегда сражаться и прилагать усилия, чтобы помочь команде. Это не было спонтанное решение, ведь я хотел играть и понимал, что мне нет места в „Роме“.

Когда „Кальяри“ проявил интерес, я сразу согласился, потому что многие мои одноклубники хорошо отзывались об этом клубе».

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:33
Теперь надо еще Эктора Морено пристроить куда-нибудь.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:56
Я думаю это правильное решение
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:17
Конкурента за место в составе устранили всего-то.
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