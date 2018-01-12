Игроки «Ромы» убедили Кастана перейти в «Кальяри»

Защитник «Ромы» Леандро Кастан перешел в «Кальяри» на правах аренды, устав ждать своего шанса в римском клубе. Игрок признался, что решиться на переход ему помогли одноклубники:

«Я очень рад возможности начать с нуля. Отдаю себя в руки тренера, как поступал всегда на протяжении карьеры.

Я буду всегда сражаться и прилагать усилия, чтобы помочь команде. Это не было спонтанное решение, ведь я хотел играть и понимал, что мне нет места в „Роме“.

Когда „Кальяри“ проявил интерес, я сразу согласился, потому что многие мои одноклубники хорошо отзывались об этом клубе».