«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу Пруцева

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вчера, 23:07

«Спартак» и «Локомотив» обсуждают возможность трансфера полузащитника , который выступает за «красно-белых» с января 2022 года.

Контракт 25-летнего игрока с московским клубом действует до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Пруцев сыграл 30 матчей за «Спартак» во всех соревнованиях, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.