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«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу Пруцева

вчера, 23:07

«Спартак» и «Локомотив» обсуждают возможность трансфера полузащитника Данила Пруцева, который выступает за «красно-белых» с января 2022 года.

Контракт 25-летнего игрока с московским клубом действует до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Пруцев сыграл 30 матчей за «Спартак» во всех соревнованиях, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:06
Своих раздаем. а кто взамен?
Что то новый спортивный директор лично у меня стал вызывать определенную тревогу - распродает с кандачка движимое имущество, а с заменой одни заминки...
Его портфолио такое впечатлительное, надеялся на его связи, но на деле черт буксует)
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:02
Усилит Локо Пруцев? Вы серьезно? Такое усиление сможет помочь Локо остаться на 4-5 -6 местах?
Может и позволит, но чтобы бороться за чемпионство , нужны реальные полузащитники, классом выше чем Пруцев! 30 матчей и 1гол с 4-мя ассистами,- да, это реальное усиление!
Галактионов знает свое дело...
Не жду от Локо в этом сезоне ничего : ни игры, ни достижений. Это мое мнение, но если я ошибусь, буду рад.
Сп62
Сп62
сегодня в 08:43
Скоро россиян в Спартаке совсем не останется. Как же в регламент лимита вписываться будем?
faej28w2dj5s
faej28w2dj5s
сегодня в 06:28
Странно как-то усиливать конкурента.
112910415
112910415
сегодня в 05:30
неужели толк будет ?
ABir
ABir
сегодня в 00:18
И ведь заиграет в основе в другой команде, а мы отдаем своего воспитанника. Обидно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:46
Не слишком ли Спартак разошелся?
drug01
drug01
вчера в 23:18
Если Спартак отпускает то игроку виднее где играть!
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