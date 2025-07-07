«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу Пруцева

«Спартак» и «Локомотив» обсуждают возможность трансфера полузащитника Данила Пруцева, который выступает за «красно-белых» с января 2022 года.
Контракт 25-летнего игрока с московским клубом действует до июня 2026 года.
В прошлом сезоне Пруцев сыграл 30 матчей за «Спартак» во всех соревнованиях, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
Что то новый спортивный директор лично у меня стал вызывать определенную тревогу - распродает с кандачка движимое имущество, а с заменой одни заминки...
Его портфолио такое впечатлительное, надеялся на его связи, но на деле черт буксует)
Что то новый спортивный директор лично у меня стал вызывать определенную тревогу - распродает с кандачка движимое имущество, а с заменой одни заминки...
Его портфолио такое впечатлительное, надеялся на его связи, но на деле черт буксует)
Может и позволит, но чтобы бороться за чемпионство , нужны реальные полузащитники, классом выше чем Пруцев! 30 матчей и 1гол с 4-мя ассистами,- да, это реальное усиление!
Галактионов знает свое дело...
Не жду от Локо в этом сезоне ничего : ни игры, ни достижений. Это мое мнение, но если я ошибусь, буду рад.
Может и позволит, но чтобы бороться за чемпионство , нужны реальные полузащитники, классом выше чем Пруцев! 30 матчей и 1гол с 4-мя ассистами,- да, это реальное усиление!
Галактионов знает свое дело...
Не жду от Локо в этом сезоне ничего : ни игры, ни достижений. Это мое мнение, но если я ошибусь, буду рад.