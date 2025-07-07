Капелло возглавит легенд «Ромы» в игре на новом стадионе «Эвертона»

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вчера, 21:53

Бывший полузащитник «Эвертона» Питер Рид и экс-рулевой «Ромы» и сборной России утверждены в качестве главных тренеров на матч легенд, который состоится на новом стадионе английского клуба 9 августа.

Также в этот день сыграют первые команды.

Рид был ключевым звеном ливерпульцев в 1980-х, когда команда выиграла два чемпионских титула, Кубок Англии, Кубок обладателей кубков, а также три раза побеждала в Суперкубке страны.

Капелло в качестве футболиста римской команды завоёвывал Кубок Италии, а будучи наставником «волков» становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны.