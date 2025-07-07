«Марсель» перевёл Унахи в дубль из-за отказа переходить в «Спартак»

«Марсель» согласовал переход полузащитника Азеддина Унахи в «Спартак» за 11 млн евро, однако сам игрок отказался переезжать в российский клуб. В результате его перевели в дублирующий состав.
Марокканец хотел остаться в «Панатинаикосе», где провел прошлый сезон на правах аренды, но греческий клуб не смог договориться с «Марселем» о цене.
В клубе надеются, что агенты игрока смогут убедить его согласиться на переход в «Спартак», так как «Марсель» не хочет терять выгодную сделку.
и Унаи скажет. что с детства мечтал играть за Спартак)))
напомню, что 2,5 млн в год будет получать Погба в Монако.
а это вообще кто?))
и Унаи скажет. что с детства мечтал играть за Спартак)))
напомню, что 2,5 млн в год будет получать Погба в Монако.
а это вообще кто?))
25 лет парню и цена 10 млн ! Правда пиковая его цена была 15 млн 23 декабря 2022 года! 40 игр за сборную и 7 забитых головНа основании этого думаю очень добротный игрок для РПЛ! Можно сказать даже звезда ! Мне кажется его отказ основан на том что мы отлучены от футбола и он боится пропасть с радаров менеджеров сборной! А ведь сборная Марокко очень добротная и посильнее нас будет! Играя в Греции или в Марселе парень будет задействован в ЕК! Так что по мне так игроку респект!Выбрал футбол а не деньги! Ведь понятно что КБ могли его заманить только деньгами!
25 лет парню и цена 10 млн ! Правда пиковая его цена была 15 млн 23 декабря 2022 года! 40 игр за сборную и 7 забитых головНа основании этого думаю очень добротный игрок для РПЛ! Можно сказать даже звезда ! Мне кажется его отказ основан на том что мы отлучены от футбола и он боится пропасть с радаров менеджеров сборной! А ведь сборная Марокко очень добротная и посильнее нас будет! Играя в Греции или в Марселе парень будет задействован в ЕК! Так что по мне так игроку респект!Выбрал футбол а не деньги! Ведь понятно что КБ могли его заманить только деньгами!