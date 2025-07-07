«Марсель» перевёл Унахи в дубль из-за отказа переходить в «Спартак»

1751899331

вчера, 17:42

«Марсель» согласовал переход полузащитника в «Спартак» за 11 млн евро, однако сам игрок отказался переезжать в российский клуб. В результате его перевели в дублирующий состав.

Марокканец хотел остаться в «Панатинаикосе», где провел прошлый сезон на правах аренды, но греческий клуб не смог договориться с «Марселем» о цене.

В клубе надеются, что агенты игрока смогут убедить его согласиться на переход в «Спартак», так как «Марсель» не хочет терять выгодную сделку.