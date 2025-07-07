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«Марсель» перевёл Унахи в дубль из-за отказа переходить в «Спартак»

вчера, 17:42

«Марсель» согласовал переход полузащитника Азеддина Унахи в «Спартак» за 11 млн евро, однако сам игрок отказался переезжать в российский клуб. В результате его перевели в дублирующий состав.

Марокканец хотел остаться в «Панатинаикосе», где провел прошлый сезон на правах аренды, но греческий клуб не смог договориться с «Марселем» о цене.

В клубе надеются, что агенты игрока смогут убедить его согласиться на переход в «Спартак», так как «Марсель» не хочет терять выгодную сделку.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:27
Зиньковский ушёл....Маслов покидает...Прутцев тоже...Унахи в дубль.....Барко куда подальше.....

Может нам не всё говорят о Станковиче ????
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:33
И смысл Спартаку брать игрока, который не хочет играть за них ?)
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:14
Вот тоже так подумал, раз в Грецию хочет снова

, значит климат важен для него, домашний почти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:46
Нахрена ему Спартак, да и остальные наши ? Он из Африки..., а у нас зима полгода! )
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:50
Унахи понимает, что Спартак в лучшем случает лет через 20 что то выиграет) Даже в дубле Марселя больше шансов)
Vilar
Vilar
вчера в 20:36
Унахи: "Лучше в аренде в «Панатинаикосе», чем в рабстве у "Спартака", коль Греция закрылась, на крайняк в дубль «Марселя»".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:26
Нигде Спартак не любят.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:22
Ну, если даже они его в зиндан посадят и жрать ТАМ не дадут, и этот марокканец "изъявит страстное желание" перейти в Спартак...
ЧТО С ТОГО-ТО???
Он, что за красно-белых при таком его отношении и к России, и к Спартаку, он БУДЕТ ИГРАТЬ???
Категорически НЕ будет!
Даже если и не "12-й игрок у соперника", то уж "11 основы минус один" - точно
112910415
112910415
вчера в 18:56
Редиска, нехороший человек!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:55
Хорошо, что не перешёл. Никакой пользы от игрока, который не хочет играть в РПЛ, не будет. "Спартаку" надо радоваться сорвавшейся сделке.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:52
Посмотрел щас профиль Азеддина Унахи !
25 лет парню и цена 10 млн ! Правда пиковая его цена была 15 млн 23 декабря 2022 года! 40 игр за сборную и 7 забитых головНа основании этого думаю очень добротный игрок для РПЛ! Можно сказать даже звезда ! Мне кажется его отказ основан на том что мы отлучены от футбола и он боится пропасть с радаров менеджеров сборной! А ведь сборная Марокко очень добротная и посильнее нас будет! Играя в Греции или в Марселе парень будет задействован в ЕК! Так что по мне так игроку респект!Выбрал футбол а не деньги! Ведь понятно что КБ могли его заманить только деньгами!
tgyt48hf7ws5
tgyt48hf7ws5
вчера в 18:46
Издеваются над человеком
lotsman
lotsman
вчера в 18:43
Азеддина Унахи - "На виселицу, на гильотину, в дубль, куда угодно только не в Спартак."
Кто интересно его так напугал Спартаком?)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:32
Лучше дубль Марселя чем загубить карьеру под руководством Лукойла
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:26
пусть Спартак предложит 3 млн в год.
и Унаи скажет. что с детства мечтал играть за Спартак)))
напомню, что 2,5 млн в год будет получать Погба в Монако.
а это вообще кто?))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:00
Не нужен он Спартаку пускай чалиться в дубле Марселя...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:59
Марокканец... Трус...
Да Спартак для многих за честь..!
Вот теперь парься в дубле!
qu47zg2zhyej
qu47zg2zhyej
вчера в 17:54
Не хотят в Европе идти в спартак, знают, что это пустая трата сил и времени.
drug01
drug01
вчера в 17:53
Это его решение где играть!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:47
Если это действительно так - то у нас неплохой фарм клуб "нарисовался"...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:44, ред.
))))))))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
Унахи: "лучше дубль Марселя, чем основа Спартака")))
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