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ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2025/2026

Щесны продлил контракт с «Барселоной»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:39
спасибо за всё, голкипер !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 06:15, ред.
Вариант один: Штеген основной, Пенья дублёр, Гарсиа - в аренду, Щенсны ( с мешком подарков за то, что не отказал Барселоне) - домой в Варшаву... с почестями.
catal
catal
сегодня в 01:45
Вытеснит Хуана Гарсию в дубль и провалит лигу чемпионов. Такова судьба.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:47
С Щесны Барселона выиграла всё в Испании. Конечно он заслужил продления контракта, он и рад этому!
Да и мы не против!
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:45
Вы Флик. Ваши варианты?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:28
Как второй вратарь топклуба он слабоват. Вкубке испании может напортачить
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:27
Если в прошедшем сезоне Войцех еще получал игровую практику, то в новом сезоне скорее всего будет сидеть на лавке и курить бамбук)
Это скорее всего его вполне устраивает, если вспомнить то, что он возобновил карьеру ради Барселоны...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:18
Флик продолжает тупить... Странно.
Barcelona
Barcelona
вчера в 20:16
Его опыт поможет Барселоне!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:58
Надо же, как свезло парню - в таком возрасте понадобился самой Барселоне. Мало того, Войцех получил хороший контракт. Пострадал в этой ситуации только тер Штеген. Он зачем-то стал требовать к себе повышенного уважения, да делал это так эмоционально, что сейчас ищет работу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:58
По рекомендации ветеран нашёл свой клуб...
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