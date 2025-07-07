Щесны продлил контракт с «Барселоной»

«Барселона» объявила о продлении контракта с вратарём Войцехом Щесным. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Польский футболист присоединился к каталонскому клубу осенью 2024-го после травмы Марка-Андре тер Штегена.
«Барселона» объявила о продлении контракта с вратарём Войцехом Щесным. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Польский футболист присоединился к каталонскому клубу осенью 2024-го после травмы Марка-Андре тер Штегена.
Это скорее всего его вполне устраивает, если вспомнить то, что он возобновил карьеру ради Барселоны...
Это скорее всего его вполне устраивает, если вспомнить то, что он возобновил карьеру ради Барселоны...