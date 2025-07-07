Щесны продлил контракт с «Барселоной»

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вчера, 19:35

«Барселона» объявила о продлении контракта с вратарём . Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Польский футболист присоединился к каталонскому клубу осенью 2024-го после травмы Марка-Андре тер Штегена.