«Краснодар» договорился о переходе одного из лучших ассистентов Лиги 1

По информации источника, «Краснодар» достиг договорённости о переходе полузащитника «Осера» Гаэтана Перрена. Сумма трансфера составит 4,5 млн евро.
В прошлом сезоне хавбек вошёл в число лучших ассистентов французской Лиги 1, сделав 10 результативных передач. Также он отметился 10 голами.
Теперь осталось в Осер позвонить....озвучить...
Теперь осталось в Осер позвонить....озвучить...
Чё он забыл в Краснодаре то ? Кажись казачок засланный...)))
Чё он забыл в Краснодаре то ? Кажись казачок засланный...)))