«Краснодар» договорился о переходе одного из лучших ассистентов Лиги 1

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вчера, 22:59

По информации источника, «Краснодар» достиг договорённости о переходе полузащитника «Осера» . Сумма трансфера составит 4,5 млн евро.

В прошлом сезоне хавбек вошёл в число лучших ассистентов французской Лиги 1, сделав 10 результативных передач. Также он отметился 10 голами.