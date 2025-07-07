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«Краснодар» договорился о переходе одного из лучших ассистентов Лиги 1

вчера, 22:59

По информации источника, «Краснодар» достиг договорённости о переходе полузащитника «Осера» Гаэтана Перрена. Сумма трансфера составит 4,5 млн евро.

В прошлом сезоне хавбек вошёл в число лучших ассистентов французской Лиги 1, сделав 10 результативных передач. Также он отметился 10 голами.

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Все комментарии
cumncz2abhzd
cumncz2abhzd
сегодня в 05:39
Договорились ещё не значить,что перешёл
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:48
По информации источника, «Краснодар» достиг договорённости о переходе полузащитника «Осера» Гаэтана Перрена. Сумма трансфера составит 4,5 млн евро.

Теперь осталось в Осер позвонить....озвучить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:25, ред.
10+10 для хавбека ?! Хм... в РПЛ и нападающих с такой результативностью по пальцам..., не говоря про остальных.
Чё он забыл в Краснодаре то ? Кажись казачок засланный...)))
Гость
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