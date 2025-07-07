Гвардиола всех обскакал. «Арсенал» и «Ливерпуль» подарили конкуренту фору в АПЛ

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07 июля 2025, 20:19

У «Манчестер Сити» есть серьёзный козырь.

Холанд свыкся с ролью отца и хочет сыграть на ЧМ -2026

Главное отличие «горожан» от остальных претендентов на победу в АПЛ – давно закрытая позиция центрфорварда. Гвардиоле повезло, что прямо сейчас «Арсенал», «Ливерпуль» и МЮ ищут новых нападающих. А в «Ньюкасле» переживают, как бы не потерять Исака до конца лета. Но даже если «сороки» сохранят шведа, они не главный конкурент «горожан». «Манчестер Сити» хочет взять реванш за прошлый сезон, Гвардиола подписал целую группу молодых футболистов и создает невероятно атакующую команду.

На Клубном чемпионате мира оборона и вратарь допустили ошибки против «Аль-Хиляля», но сам «Манчестер Сити» создал в тот вечер 30 моментов. Голкипер соперника Буну сыграл великолепно и Холанд забил лишь один раз. Но если Фоден, Рейндерс, Мармуш и Шерки продолжат создавать много моментов, то Эрлинг не промахнется в АПЛ . А вот прошлый сезон получился для норвежца смазанным. Холанд стал отцом, и эта перемена в жизни по футбольным поверьям ведет к проблемам с формой.

Ученые тоже подтверждают временный спад у тех, кто впервые стал родителем. У пары с младенцем меняется гормональный фон, у мужчины тоже, не только у женщины. Качество сна зависит от особенностей ребенка и папы, но это тоже фактор. Возможно эмоциональное истощение, меняется уровень тревожности, даже если всё в порядке. А теперь ребенок растет, Холанд гуляет с коляской и привык к роли отца. Можно вернуться к убийству защитных линий в АПЛ за год до ЧМ -2026, куда стремится сборная Норвегии.

«Ливерпуль» допустит ошибку «Арсенала» без нового снайпера

Слот и футболисты «красных» пережили удар камнем по голове. Трагичная гибель Жоты и его брата Андре отвлекла от футбола, в «Ливерпуле» перенесли сборы. Даже взрослый дядька Моуриньо в шоке. Жозе не понимает, почему невеста стала вдовой через несколько недель после свадьбы, а трое детей остались без отца. Только психопатов не задела эта трагедия. Тяжело сказать, в каком моральном состоянии будут футболисты «Ливерпуля». И у Слота остается большая нерешенная проблема в центре нападения.

После подписания плеймейкера Вирца искали «девятку», но Исак оказался слишком дорогим новичком. «Ньюкасл» уцепился зубами в основного результативного форварда. Ещё шведа заманивает «Барселона», обещая контракт через год. Александер играл в Испании, возможно, он хочет вернуться в теплые края. Дарвин Нуньес «Ливерпулю» тоже не поможет, уругвайский форвард активно подыскивает новый клуб. В центре могут формально сыграть левофланговые Гакпо и Диас, но колумбиец разозлил фанатов.

Луису хватило ума пойти на вечеринку в Колумбии и улыбаться на фотографиях с местными знаменитостями в день похорон Жоты. Левый вингер Диас покинет «Ливерпуль», появилась потребность завербовать ещё одного человека в атаку. Даже «Арсенал» близок к трансферу Дьёкереша – уладили персональные детали, Берта переходит к переговорам со «Спортингом». Артета поплатился за игру без «девятки» в прошлом, но и сейчас он рискует. Дьёкереш продал душу голевому дьяволу ещё в «Спортинге».

Сможет ли швед сыграть в АПЛ так, как Холанд в первом сезоне? Открытый вопрос, но Виктор настроен серьезно. Он встречался с португальской актрисой и моделью Инес Агьяр. Красавица не хотела жить в Англии, Дьёкереш поставил футбол выше личной жизни. Но это снова стресс для новичка «Арсенала», как и скандальное расставание со «Спортингом». Пока Холанд привык к плачу ребенка по ночам, центральные нападающие других клубов переживали серьезные потрясения. Или только готовятся к трансферам.

Успехи «Челси» и МЮ тоже зависят от результативности «девяток»

«Челси» поставил на молодого англичанина Делапа, но это не звезда вселенского масштаба. А «Манчестер Юнайтед» подписал второго форварда Кунью у «Вулверхэмптона» и торгуется с «Брентфордом» за вингера Мбеумо. Позиция нового центрального нападающего не закрыта. Рио Фердинанд и целая толпа журналистов из Англии советуют «Манчестер Юнайтед» признать поражение в борьбе за Дьёкереша и подписать Осимхена. Виктор не нужен «Наполи», а «Ювентус» подписал свободного агента Дэвиса.

Нигериец хотел играть в Турине, а теперь надо отказать клубам из Саудовской Аравии и определиться с командой в АПЛ . Осимхен давний болельщик «Челси», но Мареска выбрал Делапа, который хорошо ладит с плеймейкером Палмером. Они играли вместе в юношеских командах «Манчестер Сити». А другой клуб из Манчестера остается с Хёйлундом и Зиркзее, которым новый тренер Аморим не может доверять, ведь молодые датчанин и голландец не баловали высокой результативностью в прошлом сезоне.

Осимхен более надежная ставка, поскольку у него богатый опыт быстрой адаптации. В «Галатасарае» он сразу заиграл круто. «Манчестер Юнайтед» нужно вернуться в первую четверку, и похожую задачу ставит перед собой «Тоттенхэм». У них в атаке Соланке и Тель, но это не полноценная замена для Кейна. Вот «Бавария» отхватила нападающего мирового класса, как «Барселона» в случае с Левандовским. Тяжело создать команду с трофеями, если действовать по методу Луиса Энрике, играя без форварда.