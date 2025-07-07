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Ди Мария не сдержал слёз на презентации в аргентинском клубе

вчера, 23:56

Полузащитник Анхель Ди Мария был официально представлен в качестве нового игрока аргентинского клуба «Росарио Сентраль».

На пресс-конференции хавбек расчувствовался и не сдержал слёз. Футболист отметил:

Это больше, чем всё, что я делал. Вернуться домой после стольких лет, жить в Росарио и носить футболку «Сентраль» — это нечто особенное.

Стать чемпионом с «Сентраль» — единственное, чего мне не хватает. Мечта о возвращении была, и я её осуществил. Теперь следующий шаг — попытаться стать чемпионом с «Сентраль», и это желание моей семьи и меня.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 06:48, ред.
Я смотрел его в Бенфике... Ну так вот. ДиМа ещё вполне способен сыграть на ЧМ за аргов в Штатах. Мастерство аргентинец абсолютно не растерял. Всё тот же чудный дриблинг и классный пас у него.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
вытри слёзы, Анхель, и стань чемпионом !
у тебя получится !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:15
До чего же все эти южноамериканцы сентиментальные, чуть что, пускают щедрую мужскую слезу. А вообще Ди Мария правильно сделал, что приехал на родину для того, чтобы помочь местному клубу Сентраль. Между прочим Анхель находится в отличной форме и собирается играть в качественный футбол, а не просто отбывать номер. Что из этого получится? Посмотрим по окончанию сезона.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:04
Удачи!

Интересный товарищ как человек...
Здесь упомянули за "семью"
Здесь у Евгения Петрова в блоге была фотография дружной семьи Анхеля - человек пятьдесят, не меньше...
Всем помогает...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:49
Наконец то легенда дома...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:12
Можно только пожелать ему стать чемпионом
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