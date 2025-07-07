Ди Мария не сдержал слёз на презентации в аргентинском клубе

Полузащитник был официально представлен в качестве нового игрока аргентинского клуба «Росарио Сентраль».

На пресс-конференции хавбек расчувствовался и не сдержал слёз. Футболист отметил:

Это больше, чем всё, что я делал. Вернуться домой после стольких лет, жить в Росарио и носить футболку «Сентраль» — это нечто особенное.

Стать чемпионом с «Сентраль» — единственное, чего мне не хватает. Мечта о возвращении была, и я её осуществил. Теперь следующий шаг — попытаться стать чемпионом с «Сентраль», и это желание моей семьи и меня.