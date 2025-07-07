 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» отдал Зиньковского в аренду «Сочи»

вчера, 21:08

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Сочи» на правах аренды на сезон 2025/26.

В феврале хавбек был арендован «Крыльями Советов». В составе самарской команды он провёл в минувшей кампании 11 матчей в РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВитор уходит из «Акрона» в «Виторию»
03 июля
ОфициальноЗащитник «Акрона» продолжит карьеру в «Роторе»
03 июля
ОфициальноДва игрока «Балтики» отправились в аренду
02 июля
Официально«Крылья Советов» официально объявили об аренде Ракова
02 июля Фото
СлухиЗиньковский близок к переходу в «Сочи» на правах аренды
01 июля
СлухиИлья Кирш перейдёт из «Зенита» в «Черноморец» на правах аренды
29 июня
 
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 08:01
Передали из Спартака в Сочи знамя лентяйства и себялюбия!
Мина замедленного действия будет взорвана в Сочи?
Ну и ладушки, ибо Спартак жаль подвергать такой участи: команда такое не заслужила!
112910415
112910415
сегодня в 05:38
чему быть, того не миновать !
ABir
ABir
сегодня в 02:50
Если и быть в аренде, то в Сочи конечно лучше, чем в Самаре.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:51
Начинал неплохо, но тренерские эксперименты кого угодно в аренду сведут...
Посмотрим как на теплом берегу заиграет.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:08
"Данил Пруцев может перейти в «Локомотив».
Железнодорожники обсуждают со «Спартаком» возможный трансфер полузащитника.

Соглашение Пруцева с красно-белыми истекает летом 2026 года. В прошедшем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 передачи в 19 матчах Мир РПЛ."


БЕСполезных раздают, других БЕСполезных покупают....
артем сергеев 1
артем сергеев 1 ответ ggnr3bsy38e9 (раскрыть)
вчера в 22:45
Кто？
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
Так, думаю, что САМ Зиньковский НЕ хочет окончательно из Спартака уходить.
До конца контракта, по крайней мере.
Получка у него гигантская (СЕЙЧАС ни одни более менее денежный клуб ему даже что-то близко по количеству бабла не предложит).
Потому, бегая по арендам, ему только и остаётся "страдать за Спартак". ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:17
Один из самых переоценённых игроков российского футбола. Как только ушёл из Крыльев одел на себя корону , которая сразу покрылась ржавчиной . И то что сейчас происходит с ним , тому это яркое подтверждение.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:58
Зиньковский сам свой талант закопал и хорошо , что еще в аренду берут.
ggnr3bsy38e9
ggnr3bsy38e9
вчера в 21:37
Еще одного хорошего игрока погубили.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:30
Скорее всего его не хотят выкупать а просто берут в аренду!Так и будет мыкаться по арендам
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:21
Не понимаю, почему Спартак продолжает сохранять место в команде за человеком, который не соответствует его уровню. Зиньковский сам виноват в том, что случилось.. Антон, почему-то, снизил требования требования к себе и перестал прогрессировать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 