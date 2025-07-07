«Спартак» отдал Зиньковского в аренду «Сочи»

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Сочи» на правах аренды на сезон 2025/26.
В феврале хавбек был арендован «Крыльями Советов». В составе самарской команды он провёл в минувшей кампании 11 матчей в РПЛ.
«Спартак» объявил о переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Сочи» на правах аренды на сезон 2025/26.
В феврале хавбек был арендован «Крыльями Советов». В составе самарской команды он провёл в минувшей кампании 11 матчей в РПЛ.
До конца контракта, по крайней мере.
Получка у него гигантская (СЕЙЧАС ни одни более менее денежный клуб ему даже что-то близко по количеству бабла не предложит).
Потому, бегая по арендам, ему только и остаётся "страдать за Спартак". ))
До конца контракта, по крайней мере.
Получка у него гигантская (СЕЙЧАС ни одни более менее денежный клуб ему даже что-то близко по количеству бабла не предложит).
Потому, бегая по арендам, ему только и остаётся "страдать за Спартак". ))