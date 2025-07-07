Мбаппе выложил странную фотографию со своим красивым голом на КЧМ-2025

1751917178

вчера, 22:39

Нападающий «Реала» у себя на странице в социальной сети опубликовал фотографию момента со своим голом из матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией» (3:2).

Француз ударом через себя отправил мяч в ворота соперника на 90+4-й минуте, забив третий гол мадридцев в игре.

На снимке некоторые болельщики оказались сильно размыты и искажены.