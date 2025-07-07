Мбаппе выложил странную фотографию со своим красивым голом на КЧМ-2025

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе у себя на странице в социальной сети опубликовал фотографию момента со своим голом из матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией» (3:2).
Француз ударом через себя отправил мяч в ворота соперника на 90+4-й минуте, забив третий гол мадридцев в игре.
На снимке некоторые болельщики оказались сильно размыты и искажены.
И потом, в чём странность наличия фотографии в сети, если гол у Мбаппе получился действительно красивым ?))
И потом, в чём странность наличия фотографии в сети, если гол у Мбаппе получился действительно красивым ?))