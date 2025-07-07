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Мбаппе выложил странную фотографию со своим красивым голом на КЧМ-2025

вчера, 22:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе у себя на странице в социальной сети опубликовал фотографию момента со своим голом из матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией» (3:2).

Француз ударом через себя отправил мяч в ворота соперника на 90+4-й минуте, забив третий гол мадридцев в игре.

На снимке некоторые болельщики оказались сильно размыты и искажены.

Мбаппе выложил странную фотографию со своим красивым голом на КЧМ-2025

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:17
опознал хейтеров и размыл ?!
catal
catal
сегодня в 01:48, ред.
Может они прыгали, в момент удара по воротам многие болельщики вскакивают с места от эмоций. Кстати согласен с АКН, имена размытых навсегда останутся в наших сердцах, несмотря на явное к ним пренебрежение Мбаппе и его размывание всего собой.
AKH
AKH
сегодня в 00:15
Да очень жаль. Ниеогда не узнаем людей сидевших на трибунах. А так хотелось узнать их всех. Без исключений..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:52, ред.
Остается только гадать, каким образом автор узрел размытость и искаженность тысяч лиц при таком масштабировании фото ? Более того, даже если бы лица на заднем плане были бы крупнее ( ближе) , то они всё равно бы были размыты, ибо автофокус качественной камеры при динамичном снимке всегда ловит главный план ( удар Мбаппе и его самого), размывая задний план ( зрителей на трибунах).

И потом, в чём странность наличия фотографии в сети, если гол у Мбаппе получился действительно красивым ?))
Гость
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