Бывший четвертьфиналист ЛЧ вынужден переехать на более скромный стадион

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вчера, 23:33

«Малага» будет вынуждена проводить домашние матчи на легкоатлетическом стадионе из-за реконструкции «Ла Росаледы».

Однако другая арена вмещает гораздо меньше зрителей — 12 500, тогда как основное место проведения игр рассчитано на 30 тысяч. В связи с этим команда выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность перспективой проведения игр на арене с меньшей вместимостью, отметив, что она не кажется достаточной для размещения болельщиков, также добавив, что такой сценарий может стать серьёзным экономическим, спортивным и, прежде всего, социальным откатом для клуба.

В «Малаге» сообщили, что полностью поддерживают проект по предоставлению современного стадиона, соответствующего росту города и его команды. Однако изменения должны быть осуществлены с максимальными гарантиями и без ущерба для стабильности клуба или права владельцев сезонных абонементов.

В сезоне 2012/13 андалусский коллектив дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил дортмундской «Боруссии». По итогам кампании 2017/18 «анчоусы» спустя 10 лет покинули Ла Лигу и больше туда не возвращались.