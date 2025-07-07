 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИспания. Сегунда 2025/2026

Бывший четвертьфиналист ЛЧ вынужден переехать на более скромный стадион

вчера, 23:33

«Малага» будет вынуждена проводить домашние матчи на легкоатлетическом стадионе из-за реконструкции «Ла Росаледы».

Однако другая арена вмещает гораздо меньше зрителей — 12 500, тогда как основное место проведения игр рассчитано на 30 тысяч. В связи с этим команда выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность перспективой проведения игр на арене с меньшей вместимостью, отметив, что она не кажется достаточной для размещения болельщиков, также добавив, что такой сценарий может стать серьёзным экономическим, спортивным и, прежде всего, социальным откатом для клуба.

В «Малаге» сообщили, что полностью поддерживают проект по предоставлению современного стадиона, соответствующего росту города и его команды. Однако изменения должны быть осуществлены с максимальными гарантиями и без ущерба для стабильности клуба или права владельцев сезонных абонементов.

В сезоне 2012/13 андалусский коллектив дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил дортмундской «Боруссии». По итогам кампании 2017/18 «анчоусы» спустя 10 лет покинули Ла Лигу и больше туда не возвращались.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Тоттенхэм» вернёт знаменитую достропримечательность старого стадиона
03 июля
«Миллуолл» продаёт на аукционе части своего стадиона
01 июля
Швейцарский «Сьон» может предоставить России стадион для международных игр
30 июня
Официально«Валенсия» потратит 322 млн евро на новый стадион
29 июня
Месси в хорошей компании. В честь них назвали стадионы
28 июняСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Ла Лига изучает возможность проведения матча в США
28 июня
 
Все комментарии
xkt84mkpdjdv
xkt84mkpdjdv
сегодня в 06:32
Цены на билеты резко подскочат ввиду нехватки мест.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
Трудные времена случаются у многих клубов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 