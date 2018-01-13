Президент «Галатасарая» грезит о трансфере Ибрагимовича

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, судя по всему, не испытывает недостатка в предложениях из Турции.

На днях стало известно, что агент шведа, в услугах которого МЮ, по слухам, больше не нуждается, ведет переговоры с «Бешикташем», а сегодня сообщают о том, что форварда хочет видеть в своем клубе президент «Галатасарая» Дурсун Озбек. В глазах последнего приглашение 36-летнего Ибрагимовича станет отличным ответом «Истанбулу», который сегодня арендовал полузащитника «Барселоны» Арду Турана.