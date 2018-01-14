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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 48’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Краневиттер: «„Зениту“ по силам догнать „Локомотив“»

сегодня, 11:31

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился ожиданиями накануне старта второй части сезона РФПЛ. 

«Из отпуска выхожу с хорошим настроением. Я прекрасно провёл каникулы и с нетерпением жду вторую часть сезона. Мы всё понимаем, что „Локомотив“ далеко оторвался, но мы играем за большой клуб. „Зениту“ по силам догнать московский клуб, мы всё сделаем для этого.

Хотел ли бы встретиться с „Атлетико“ на какой-то из стадий ЛЕ? Признаться честно, я надеюсь, что мы не встретимся с ними в ближайшее время. У „Атлетико“ сильные игроки и не хотелось бы соревноваться с ними на ранних стадиях. Правда, в Лиге Европы уже не осталось слабых команд, любая может дойти до финала. Наша задача – чтобы финалистом стал „Зенит“».

Напомним, что Матрис Краневиттер минувшим летом перешел в «Зенит» из «Атлетико». 

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012 ответил piercman
сегодня в 16:03
piercman:
он не прав! в лиге европы есть слабая команда! 112 место)
Это 112 место, как ты пишешь, и Зенит и ЦСКА во втором круге положили на обе лопатки (3-1 и 3-0). Так что не понятно, кто слабаки? Если Спартак слабак, то Зенит и ЦСКА слабее слабока.
drive45
drive45
сегодня в 15:26
Чувствуется что настрой хороший , но как мне кажется играть в нашем чемпионате и в ЛЕ , при всем уважении к команде добиться везде максимума - нереально.
котлина брат
котлина брат ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:23
Jeck Denielse:
Локо будет третьим....... Я читал сценарий.....
...... или написал?
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:41
Jeck Denielse:
Локо будет третьим....... Я читал сценарий.....
Хорошо, что вы так думаете! Я думаю и спам так же думает, причём не только болелы, но и игроки! А мы уж тихим сапом доползём!
112910415
112910415
сегодня в 14:15
...и даже обогнать очков на 10! )
Брулин
Брулин
сегодня в 14:10
Всегда считал, что надо бороться за победу в турнире, а не за выход в финал...

Аргентинский Пьер де Кубертен)
котлина брат
котлина брат
сегодня в 13:48
Не надорвитесь
Faustello
Faustello
сегодня в 13:46
Не беда если не догоните, Манчини Кокошке и тебе сарафаны купит и заберёт с собой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:41
Локо будет третьим.......
Я читал сценарий.....
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 12:53
    cska59
    cska59
    сегодня в 12:45
    Вряд ли,большой отрыв.
    piercman
    piercman
    сегодня в 12:18
    он не прав! в лиге европы есть слабая команда! 112 место)
    Baklan-птица гордая
    Baklan-птица гордая
    сегодня в 12:09
    ...ЧТО ? вы уже одни медали себе повесили и корону !...харе ! в одни руки - одна медаль...
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:02
    Денег хватит у "проекта" и догнать, и перегнать "ПАРОВОЗ"! Нас ожидает весёлая и интересная концовка Чемпионата!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 11:42
    Ощущение, что Манчини пазлы дарят перед каждой игрой. На главной картинке основной состав, а он бедняжка все никак этот пазл не сложит. Если и дальше будет в пазлы играть, то и мимо 3 места можно пролететь.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:35
    Будет тоудно, но к этому нужно стремиться...
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 11:34
    Говорить гораздо легче, чем играть.
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