Краневиттер: «„Зениту“ по силам догнать „Локомотив“»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился ожиданиями накануне старта второй части сезона РФПЛ.

«Из отпуска выхожу с хорошим настроением. Я прекрасно провёл каникулы и с нетерпением жду вторую часть сезона. Мы всё понимаем, что „Локомотив“ далеко оторвался, но мы играем за большой клуб. „Зениту“ по силам догнать московский клуб, мы всё сделаем для этого.

Хотел ли бы встретиться с „Атлетико“ на какой-то из стадий ЛЕ? Признаться честно, я надеюсь, что мы не встретимся с ними в ближайшее время. У „Атлетико“ сильные игроки и не хотелось бы соревноваться с ними на ранних стадиях. Правда, в Лиге Европы уже не осталось слабых команд, любая может дойти до финала. Наша задача – чтобы финалистом стал „Зенит“».



Напомним, что Матрис Краневиттер минувшим летом перешел в «Зенит» из «Атлетико».