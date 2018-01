Мхитарян прилетел в Лондон на медобследование в «Арсенале»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян минувшей ночью прилетел в Лондон. В английской столице армянский хавбек пройдет медицинское обследование перед переходом в «Арсенал». Журналисты заметили футболиста и сделали несколько снимков.

О трансфере может быть объявлено уже сегодня.

Если сделке ничего не помешает, в обратное направление отправится чилийский нападающий Алексис Санчес.

Henrikh Mkhitaryan is in London 📸📸📸 (via @Journo_Paul) pic.twitter.com/10eDS7jlw9