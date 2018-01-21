Мхитарян прилетел в Лондон на медобследование в «Арсенале»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян минувшей ночью прилетел в Лондон. В английской столице армянский хавбек пройдет медицинское обследование перед переходом в «Арсенал». Журналисты заметили футболиста и сделали несколько снимков.
О трансфере может быть объявлено уже сегодня.
Если сделке ничего не помешает, в обратное направление отправится чилийский нападающий Алексис Санчес.
Henrikh Mkhitaryan is in London 📸📸📸 (via @Journo_Paul) pic.twitter.com/10eDS7jlw9— 101 Great Goals (@101greatgoals) 20 января 2018 г.
Жду!
Жду!
Не лень летать...3 часа на машине.....2 на поезде....
Там всю Англию на велосипеде 4 раза за неделю объедешь....а они всё летают...)))
Удачи Генриху...
Не лень летать...3 часа на машине.....2 на поезде....
Там всю Англию на велосипеде 4 раза за неделю объедешь....а они всё летают...)))
Удачи Генриху...
Московский ну или Ереванский :))
Московский ну или Ереванский :))