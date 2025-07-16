«Ильвес» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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16 июля 2025, 18:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги конференций «Ильвес» – «Шахтер» Донецк, который состоится 17 июля 2025 года.

«Ильвес»

Клуб из Финляндии не смог сотворить сенсацию и разгромно проиграл донецкому «Шахтеру», которого судьба занесла в плей-офф Лиги Европы. Теперь «Ильвес» сыграет на своем поле, но отыграть шесть мячей не выглядит возможным вариантом. Тем не менее, коллектив постарается не ударить в грязь лицом перед болельщиками на собственном стадионе и как минимум не проиграть.

14 июля «Ильвес» обыграл в чемпионате ВПС (3:2), а 10 числа разгромно проиграл первый матч «Шахтеру» (0:6).

«Шахтер»

Украинский клуб переживает не лучшие годы в своей истории, но в противостоянии с «Ильвесом» все было понятно еще после первого тайма. «Шахтер» гораздо сильнее своего соперника даже в таком состоянии и за весь матч «отгрузил» оппоненту шесть безответных мячей и теперь может спокойно доигрывать ответный поединок и параллельно готовиться к следующему раунду, который будет в разы сложнее.

11 июля «Шахтер» в товарищеском матче обыграл «Гросуплье» (5:0), а 10 числа разгромил «Ильвес» в Лиге Европы (6:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ильвес» – 6.2

Ничья – 5.2

Победит «Шахтер» – 1.43

Тотал больше 2.5 мячей – 1.57

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Ильвеса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Шахтер» выиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей клуба из Финляндии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что «Ильвес» сможет забить минимум один гол на своем поле, ведь соперник будет более расслаблен после разгрома в первой игре.