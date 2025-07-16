Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с Милорадом Мажичем. Новое соглашение рассчитано на один год.
В сентябре 2022-го специалист вошёл в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Летом 2023-го стал руководителем департамента судейства и инспектирования.
Так думает неодухотворенное чудище "российский футбольный союз".
И оно объявило о продлении контракта с Милорадом Мажичем.
Так думает неодухотворенное чудище "российский футбольный союз".
И оно объявило о продлении контракта с Милорадом Мажичем.