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РФС продолжит сотрудничество с главой департамента судейства Мажичем

вчера, 16:35

Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с Милорадом Мажичем. Новое соглашение рассчитано на один год.

В сентябре 2022-го специалист вошёл в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Летом 2023-го стал руководителем департамента судейства и инспектирования.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 21:56
Нет в России арбитров опытных и справедливых, ни тем более честных.
Так думает неодухотворенное чудище "российский футбольный союз".
И оно объявило о продлении контракта с Милорадом Мажичем.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:12, ред.
СССР, не смотря на длительную международную изоляцию, был великой футбольной страной. Все мы с удовольствием вспоминаем знаменитое послевоенное турне Динамо по Великобритании. Оно произвело эффект разорвавшейся бомбы в мире футбола. После него были крупные международные трофеи на уровне сборной СССР, побеждали и клубы. Что случилось с нашим футболом сейчас? Почему футбольные руководящие должности занимают иностранные специалисты, другими словами гастарбайтеры? А ведь, похоже, РФС гордится этим. Но было же время, когда наши футбольные специалисты работали по всему миру и развивали игру номер один. Теперь мы все вместе пытаемся уничтожить доставшееся нам наследие.
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