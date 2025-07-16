Переговоры «Милана» и «Челси» по Джексону зашли в тупик

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вчера, 23:50

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка «Челси» с «Миланом» по трансферу нападающего в настоящее время невозможна из-за слишком высокой запрашиваемой суммы, и «россонери» не планируют продолжать переговоры.

В то же время несколько команд из АПЛ начали проявлять интерес к Николасу, учитывая, что его уход из «Челси» этим летом вполне вероятен.

Английские клубы уже сделали первые запросы по поводу футболиста.