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Переговоры «Милана» и «Челси» по Джексону зашли в тупик

вчера, 23:50

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка «Челси» с «Миланом» по трансферу нападающего Николаса Джексона в настоящее время невозможна из-за слишком высокой запрашиваемой суммы, и «россонери» не планируют продолжать переговоры.

В то же время несколько команд из АПЛ начали проявлять интерес к Николасу, учитывая, что его уход из «Челси» этим летом вполне вероятен.

Английские клубы уже сделали первые запросы по поводу футболиста.

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:11
Не любит Милан расставаться с деньгами.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:14
в 2026 к Челси присоединится Эмега из Страсбура.
вообще нет смысла держать Джексона в команде! или получится второй Нкунку.
Мареска будет делать ставку на Делапа и Жоао.
Гость
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