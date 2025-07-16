Переговоры «Милана» и «Челси» по Джексону зашли в тупик

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка «Челси» с «Миланом» по трансферу нападающего Николаса Джексона в настоящее время невозможна из-за слишком высокой запрашиваемой суммы, и «россонери» не планируют продолжать переговоры.
В то же время несколько команд из АПЛ начали проявлять интерес к Николасу, учитывая, что его уход из «Челси» этим летом вполне вероятен.
Английские клубы уже сделали первые запросы по поводу футболиста.
вообще нет смысла держать Джексона в команде! или получится второй Нкунку.
Мареска будет делать ставку на Делапа и Жоао.
вообще нет смысла держать Джексона в команде! или получится второй Нкунку.
Мареска будет делать ставку на Делапа и Жоао.