Хаби Алонсо хочет подписать Коула Палмера в «Реал»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер попал в сферу интересов «Реала».
В подписании англичанина лично заинтересован главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо. Испанский специалист является большим поклонником таланта игрока и считает, что он идеально впишется в его систему.
Сколько голов у Палмера в ЛЧ?
Сколько голов у Палмера в ЛЧ?
Футбол снова доказал: не деньги побеждают, а душа ))
Футбол снова доказал: не деньги побеждают, а душа ))
Палмер недавно контракт продлил до 2033 года.
Для любого клуба, он будет стоить не просто дорого, а ооочень дорого 🙃 да и не факт, что вообще продадут.
Палмер недавно контракт продлил до 2033 года.
Для любого клуба, он будет стоить не просто дорого, а ооочень дорого 🙃 да и не факт, что вообще продадут.