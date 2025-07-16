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Хаби Алонсо хочет подписать Коула Палмера в «Реал»

вчера, 22:20

Полузащитник «Челси» Коул Палмер попал в сферу интересов «Реала».

В подписании англичанина лично заинтересован главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо. Испанский специалист является большим поклонником таланта игрока и считает, что он идеально впишется в его систему.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:25, ред.
Реалу нужна печка в обороне, а палмеров там хватает
Сколько голов у Палмера в ЛЧ?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:15, ред.
Коул Палмер отличный игрок. Этого футболиста в своих командах хотели бы видеть многие известные тренеры.Да, Хаби Алонсо похвалил англичанина, говоря о нём, но убедил ли тренер Переса в необходимости купить игрока Челси? Я не уверен. Президенту Реала нравится, когда потенциальный новичок публично озвучивает своё желание играть за Королевский Клуб. Я не слышал такого. Ну что же, тогда подождём новой информации.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:50
свои разочаровали, теперь Хави Алонсо хочет лучшего игрока КЧМ.
Футбол снова доказал: не деньги побеждают, а душа ))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:39
Хотеть никто не запрещает 😁
Палмер недавно контракт продлил до 2033 года.
Для любого клуба, он будет стоить не просто дорого, а ооочень дорого 🙃 да и не факт, что вообще продадут.
Гость
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