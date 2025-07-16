Хаби Алонсо хочет подписать Коула Палмера в «Реал»

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вчера, 22:20

Полузащитник «Челси» попал в сферу интересов «Реала».

В подписании англичанина лично заинтересован главный тренер «сливочных» . Испанский специалист является большим поклонником таланта игрока и считает, что он идеально впишется в его систему.