«Ливерпуль» готов потратить ещё 250 миллионов евро. У новичков есть общий минус

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16 июля 2025, 21:31

Исак и Родриго не спешат в команду Слота.

Нападающие лишены амбиций

Луис Суарес хотел играть за «Барселону», а до этого мечтал попасть в «Ливерпуль» из «Аякса». Амбиции вели Ибрагимовича из клуба в клуб. Для Давида Вильи было мало голов за «Валенсию», а Уэйн Руни не играл всю карьеру за «Эвертон». Пример Кейна показывает, что обратная стратегия — пересиживать на привычном месте — является ошибочной в мире нападающих. Роналду мог остаться в «Манчестер Юнайтед», лишившись серии «Золотых мячей» и побед в Лиге чемпионов с «Реалом».

История Мбаппе сложнее. Француз переходил из одного фаворита по бюджету в другой — он опоздал в Мадрид на несколько лет. Но Килиан хотя бы честно отказал «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». Француз знал, чего хотел — он фанат «Реала» с юности. Сначала болел за «Милан», а потом вся комната ребёнка была увешана постерами с Роналду. Новые нападающие чаще не знают, чего хотят. Шешко не заинтересован в переходе в «Арсенал», молодой форвард «Лейпцига» отказался от трансфера.

Осимхен с детства за «Челси», но где его инициатива? Виктор не показал Мареске, что хочет быть в атаке новых футбольных чемпионов мира. Понятно, что «Челси» учитывает ценник и возраст нападающих. Но стоимость 27-летнего Дьёкереша не остановила «Арсенал». Шешко не хочет быть «канониром», а Виктор и его агент готовы потерять миллионы евро, чтобы трансфер из «Спортинга» состоялся. До этого швед категорически отказался переезжать в чемпионат Саудовской Аравии.

Нет гарантий, что амбициозный Дьёкереш заиграет в «Арсенале». Зато он хотя бы показывает правильное отношение к новому клубу. Форварды традиционно самые заносчивые, но теперь они не демонстрируют черты, за которые любили и ненавидели Бензема, Ибрагимовича, Левандовского и Роналду. Исак сидит на зарплате у шейхов из «Ньюкасла». «Ливерпуль» готов побить рекорд АПЛ – предлагают 138 миллионов евро, но сильно смущает пассивность центрального нападающего.

Все мечтают об испанских грандах

Год назад Холанд сказал на отдыхе фанатам, что перейдёт в «Реал» или «Барселону». Его представительница Пимента — Рафаэла, которая забрала часть клиентов покойного Мино Райолы, также сообщала, что норвежец хочет в будущем поиграть в Испании. Понятно, что там только два клуба смогут потянуть личный контракт Холанда. Причём команда, в которой он нужнее после выхода Левандовского на пенсию, не имеет денег на его подписание из «Манчестер Сити». Но Эрлинг уже работает на большого тренера.

«Ньюкасл» не «Манчестер Сити», хотя обе команды сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Ливерпуль» намного ближе к новым трофеям, но бывший нападающий «Реала Сосьедад» Исак замешкался. Форвард точно получал сигналы от Лапорты. Очень плохо, что в футболе есть законная процедура трансферов — сначала обращение в клуб, потом общение с футболистом, — но её без последствий нарушают. На практике покупатель плюёт на законы ФИФА , начиная разговор с агентом игрока.

Исака представляет контора, которая в основном работает с футболистами из Сербии и Аргентины. У них на контракте Эмилиано Мартинес. Голкипер в эти дни ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед». Лусиано Гонду из «Зенита» тоже клиент агентов, ведущих дела Исака, и это плохой знак для шведа. Талантливому аргентинцу не нашли место в клубе из Испании или Англии. У агентов Исака скромный послужной список. Их низкая квалификация может сорвать переход форварда в «Ливерпуль».

Тренер Хау встречался с нападающим лично. В «Ньюкасле» убеждали футболиста продлить контракт. У Исака не очень высокая для его результативности и нового статуса зарплата — 120 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов. Для сравнения, у Холанда по новому контракту с «Манчестер Сити» оклад равен 500 тысячам фунтов. С учётом бонусов он достигает 525 тысяч в неделю. Исак понимает, что шейхи не повторят такой контракт, но Александер может планировать уход в «Барселону» через год.

«Ливерпуль» ищет альтернативу

Форвард точно нужен, ведь Нуньес обсуждает уход, а Жота трагически погиб. Тренер Слот не ставил Коди Гакпо в центр атаки, где голландец теоретически может сыграть. Салах не привык работать в дуэте нападающих. Мохамеду привычнее смещаться с правого фланга в центр для ударов. «Ливерпулю» нужен центральный нападающий — это неоспоримый факт. Также факт, что шейхи сделают всё, чтобы сорвать сделку «красных» с Исаком. Конкуренты будут рады неудаче «Ливерпуля».

Директор «красных» Эдвардс слишком долго собирался с мыслями и убеждал американского владельца клуба выделить огромные деньги на новые дорогие трансферы. За это время успел навострить лыжи в другой клуб — колумбиец Луис Диас, им интересуется «Бавария». Также с немецким клубом придётся повоевать за Родриго из «Реала». Бразилец готов сыграть на левом фланге, в Мадриде его туда не пускает Винисиус. А у Жуниора разногласия с «сливочными» по контракту.

Поговаривают, что люди из «Ливерпуля» связывались с Винисиусом, но такой трансфер опасен. Адаптированный в АПЛ Исак — молодой и разноплановый форвард с высокой результативностью, являющийся логичной ставкой. Скандальный Винисиус или даже Родриго в плохой форме — другой разговор. Зимой «Ливерпуль» не убедил Кварацхелию, Хвича выбрал ПСЖ . Теперь Слот запросил нападающих, а получил пока только атакующего хавбека из Германии — Флориана Вирца.

В случае срыва трансфера Исака – вероятность негативного исхода высока, ведь шейхи упрямые, «Ливерпуль» рассмотрит экзотичные варианты. Заговорили о Рэшфорде, но нелепо подписывать нападающего, который не нужен «Манчестер Юнайтед». В списке также Осимхен. Виктора можно обменять на Нуньеса у «Наполи». Также вспомнили Уоткинса из «Астон Виллы» и Экитике из «Айнтрахта». Именно француза оценивают скауты «Ньюкасла» на замену Александеру Исаку.