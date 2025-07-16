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Губерниев: «Истинные спартаковцы верят в Заболотного»

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112910415
112910415
сегодня в 05:24
этот перец опять что-то странное ляпнул !
ABir
ABir
сегодня в 00:56
Зря Губерниев не читает классику, что на некоторые темы лучше молчать, чем говорить, а иногда промолчишь, то и за умного сойдешь.
Capral
Capral
вчера в 23:31
Этот нехороший человек Дима Губерниев, ещё и издевается, па...ла.
lotsman
lotsman
вчера в 22:55
Наш Барсик, истинный спартаковец, почему то сомневается.)
t42j7bnekn7f
t42j7bnekn7f
вчера в 22:43
В покорителя манекенов нужно верить, еще недавно они над ним смеялись.
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:39
Кореша, что ли?

Лыжный сленг не всегда подходит футбольному)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:38
Истинный комментатор Губерниев не может не "хайпануть"...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:37
Кота в мешке не утаить,
Антоном счастье не измерить.
Нам остаётся их любить,
Нам остаётся только верить
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:34
Видимо Дима Губерниев еще от пляски на Красной Площади не отошёл...
Хрен ли: талантливый человек талантлив во всем.))
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