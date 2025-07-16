Губерниев: «Истинные спартаковцы верят в Заболотного»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о новичке «Спартака» Антоне Заболотном.
Заболотный становится настоящим лидером, и истинные спартаковцы верят в игрока.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о новичке «Спартака» Антоне Заболотном.
Заболотный становится настоящим лидером, и истинные спартаковцы верят в игрока.
Антоном счастье не измерить.
Нам остаётся их любить,
Нам остаётся только верить
Антоном счастье не измерить.
Нам остаётся их любить,
Нам остаётся только верить