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Ямаль будет играть за «Барселону» под 10-м номером

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112910415
112910415
сегодня в 05:39
хорошо !
а вот не стенах его рисовать не надо ...
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 02:15
Ямаль полностью заслужил 10-й номер. Игрок твёрдой основы, успел помочь сборной выиграть евро.
Не может быть никаких сравнений с кем-то ещё, в его возрасте Ямаль уникален.
Дальше, если без травм, он станет кошмаром для всех, и станет обладателем нескольких золотых мячей!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:08
Как минимум он уже один из важнейших игроков основы и к тому же имеет задатки стать лидером.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:07
Думаете он бы подошёл королевскому клубу?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:24
Лучше бы перешёл в Реал и взял 7ой
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:31
Мне вот Ямаль очень нравится как игрок прямо сейчас, но, на мой взгляд, он уже поймал звезду (возможно, ловит и скоро поймает). Надеюсь , что я ошибаюсь… Иначе просто затеряется талант, как это часто бывает.
Насчет 10 номера: этот номер должен носить состоявшийся игрок, лидер команды - Ламин на текущий день является таковым? Нет.
Желаю успеха парнишке, но что-то мне подсказывает, что его ждет судьба Неймара…
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:11
Лишь бы этот номер проклятым не стал, после ухода Месси, его отдали Фати, дальше это история...
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