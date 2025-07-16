Ямаль будет играть за «Барселону» под 10-м номером

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Ламин Ямаль будет выступать за клуб под 10-м номером.
Ранее форвард играл за «сине-гранатовых» под 19-м номером.
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Ламин Ямаль будет выступать за клуб под 10-м номером.
Ранее форвард играл за «сине-гранатовых» под 19-м номером.
Насчет 10 номера: этот номер должен носить состоявшийся игрок, лидер команды - Ламин на текущий день является таковым? Нет.
Желаю успеха парнишке, но что-то мне подсказывает, что его ждет судьба Неймара…
Насчет 10 номера: этот номер должен носить состоявшийся игрок, лидер команды - Ламин на текущий день является таковым? Нет.
Желаю успеха парнишке, но что-то мне подсказывает, что его ждет судьба Неймара…