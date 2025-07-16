Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс близок к переходу в «Динамо»

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вчера, 22:54

По данным журналиста Ивана Карпова, «Динамо» достигло соглашения с «Атлетико Минейро» о покупке 24-летнего полузащитника .

Московский клуб заплатит 9 млн евро, а также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро.

Кроме того, бразильцы получат 15% от суммы при перепродаже игрока. Он подпишет контракт с российским клубом сроком на 5 лет.