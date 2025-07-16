Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс близок к переходу в «Динамо»

По данным журналиста Ивана Карпова, «Динамо» достигло соглашения с «Атлетико Минейро» о покупке 24-летнего полузащитника Рубенса.
Московский клуб заплатит 9 млн евро, а также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро.
Кроме того, бразильцы получат 15% от суммы при перепродаже игрока. Он подпишет контракт с российским клубом сроком на 5 лет.
Чтобы в Динамо отвалили 12 лямов за крайнего заща- а именно в этом качестве Рубенс нужен команде- это прям небывальщина.
Наверное слон в зоопарке сдох, если у Динамо появился реальный трансферный бюджет))
И ещё одно..
У парня в истории травм числится воспаление связок колена, из-за которого он пропустил более 100 дней прошлого сезона.
Вероятно, это лигаментит, нередко сопровождаемый тендинитом, то есть параллельным воспалением сухожилий.
Штука гаденькая, представляет собой как последствие более ранних суставных травм, так и предвестие новых.
Проще говоря, как бы нам в лице этого пацанчика не впарили инвалида, готового или потенциального..
Впереди медосмотр и хочется надеяться, что проведут его тщательно и углублённо..
Чтобы в Динамо отвалили 12 лямов за крайнего заща- а именно в этом качестве Рубенс нужен команде- это прям небывальщина.
Наверное слон в зоопарке сдох, если у Динамо появился реальный трансферный бюджет))
И ещё одно..
У парня в истории травм числится воспаление связок колена, из-за которого он пропустил более 100 дней прошлого сезона.
Вероятно, это лигаментит, нередко сопровождаемый тендинитом, то есть параллельным воспалением сухожилий.
Штука гаденькая, представляет собой как последствие более ранних суставных травм, так и предвестие новых.
Проще говоря, как бы нам в лице этого пацанчика не впарили инвалида, готового или потенциального..
Впереди медосмотр и хочется надеяться, что проведут его тщательно и углублённо..