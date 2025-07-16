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Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс близок к переходу в «Динамо»

вчера, 22:54

По данным журналиста Ивана Карпова, «Динамо» достигло соглашения с «Атлетико Минейро» о покупке 24-летнего полузащитника Рубенса.

Московский клуб заплатит 9 млн евро, а также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро.

Кроме того, бразильцы получат 15% от суммы при перепродаже игрока. Он подпишет контракт с российским клубом сроком на 5 лет.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Многие южноамериканцы смогли быстро заиграть в России и поддерживать высокий уровень.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:47
Классная игра за Атлетико Минейро является лучшей рекомендацией 24-летнего Рубенса. Жаль, конечно, что опять не россиянин... Но ничего, в этот раз переживу - уж больно он хорош. Вот только, заиграет ли в России? Надеюсь, у парня всё получится. Очень хочется увидеть у нас стране ещё один боеспособный коллектив, способный биться за чемпионство. Краснодар показал, что бороться с Зенитом можно и нужно.
баск
баск ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:42
Ну, цена не такая уж и отличная)

Чтобы в Динамо отвалили 12 лямов за крайнего заща- а именно в этом качестве Рубенс нужен команде- это прям небывальщина.
Наверное слон в зоопарке сдох, если у Динамо появился реальный трансферный бюджет))

И ещё одно..
У парня в истории травм числится воспаление связок колена, из-за которого он пропустил более 100 дней прошлого сезона.

Вероятно, это лигаментит, нередко сопровождаемый тендинитом, то есть параллельным воспалением сухожилий.
Штука гаденькая, представляет собой как последствие более ранних суставных травм, так и предвестие новых.

Проще говоря, как бы нам в лице этого пацанчика не впарили инвалида, готового или потенциального..
Впереди медосмотр и хочется надеяться, что проведут его тщательно и углублённо..
Брулин
Брулин
вчера в 23:16
Хороший краек, лучший в Минейро по оценкам в прошедшем сезоне, да и до этого был неплох. Возраст - цена все отлично, поздравляю Динамо.
Гость
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